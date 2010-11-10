Переводы, копирайтинг, рирайтинг

Образование:

Среднее: 1990-2001

МОУ СОШ № 65

Высшее: 2001-2006

Магнитогорский государственный университет

Факультет: Лингвистики и Перевода

Специальность: перевод и переводоведение (французский,английский языки)

Квалификация: Лингвист, переводчик (диплом с отличием)

с 2008 г. - аспирантура при Магнитогорском государственном университете по специальности 13.00.08

Дополнительное образование:

февраль 2008 - май 2008

Московский государственный лингвистический университет

Факультет повышения квалификации преподавателей иностранных языков

январь 2010-сентябрь 2010 дистанционные курсы повышения квалификации Педагогического университета "Первое сентября" и Факультета педагогического образования МГУ им М. В. Ломоносова по образовательной программе "Преподавание французского языка как второго иностранного с использованием зарубежных методик"

Опыт работы:

Июль 2005 – детский лагерь «Альтаир», воспитатель

Сентябрь 2006 – сегодняшний день

Магнитогорский государственный университет

Кафедра французского языка

Ассистент

Сентябрь 2008г. – декабрь 2008г. – Лицей №1, учитель французского языка

Интересы и увлечения:

Чтение , велосипед, пластическое искусство, ходьба, плавание, беговые лыжи, бадминтон, кемпинг, пение, живопись

Дополнительные сведения:

французский – свободно, английский – средний уровень.

Владение ПК на уровне пользователя, интернет.

Иное:

Международный диплом по французскому языку DALF уровень C1 ;

Похвальная грамота за 2 место на студенческой конференции, апрель 2006г ;