Образование:
Среднее: 1990-2001
МОУ СОШ № 65
Высшее: 2001-2006
Магнитогорский государственный университет
Факультет: Лингвистики и Перевода
Специальность: перевод и переводоведение (французский,английский языки)
Квалификация: Лингвист, переводчик (диплом с отличием)
с 2008 г. - аспирантура при Магнитогорском государственном университете по специальности 13.00.08
Дополнительное образование:
февраль 2008 - май 2008
Московский государственный лингвистический университет
Факультет повышения квалификации преподавателей иностранных языков
январь 2010-сентябрь 2010 дистанционные курсы повышения квалификации Педагогического университета "Первое сентября" и Факультета педагогического образования МГУ им М. В. Ломоносова по образовательной программе "Преподавание французского языка как второго иностранного с использованием зарубежных методик"
Опыт работы:
Июль 2005 – детский лагерь «Альтаир», воспитатель
Сентябрь 2006 – сегодняшний день
Магнитогорский государственный университет
Кафедра французского языка
Ассистент
Сентябрь 2008г. – декабрь 2008г. – Лицей №1, учитель французского языка
Интересы и увлечения:
Чтение , велосипед, пластическое искусство, ходьба, плавание, беговые лыжи, бадминтон, кемпинг, пение, живопись
Дополнительные сведения:
французский – свободно, английский – средний уровень.
Владение ПК на уровне пользователя, интернет.
Иное:
Международный диплом по французскому языку DALF уровень C1 ;
Похвальная грамота за 2 место на студенческой конференции, апрель 2006г ;