Твой личный редактор

Здравствуйте!

Меня зовут Лилиана.

Я рада приветствовать вас в своём профиле по заказам обработки фотографий в стиле аниме, 3D, аниме 3D и созданию арт-портретов, диджитал арт, а также профессиональной ретуши фотографий!

Здесь я представляю вам своё портфолио, фоны для ретуши, арт-портретов и дрим-артов, а также прайс, контакты и готова сотрудничать с вами!

Главные цели моих работ — это подчеркивание вашей красоты через редактирование фотографий и создание красивых арт-портеров за максимально короткий срок!