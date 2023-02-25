Лилиана Фалилеева lilipodzlilipodz
25 летРоссия/Подольск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Твой личный редактор
Здравствуйте!
Меня зовут Лилиана.
Я рада приветствовать вас в своём профиле по заказам обработки фотографий в стиле аниме, 3D, аниме 3D и созданию арт-портретов, диджитал арт, а также профессиональной ретуши фотографий!
Здесь я представляю вам своё портфолио, фоны для ретуши, арт-портретов и дрим-артов, а также прайс, контакты и готова сотрудничать с вами!
Главные цели моих работ — это подчеркивание вашей красоты через редактирование фотографий и создание красивых арт-портеров за максимально короткий срок!
Я против войны в Украине!