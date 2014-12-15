контент-менеджер, разроботчик информационных порталов, семантик
Образование: Высшее техническоe - 2009-2014 УжНУ, Инженерно-технический факультет, специальность "городское
строительство и хозяйство".
Опыт работы:
· контент- менеджер информационных порталов медицинской тематики (наполнение сайтов - 1
год) ;
· администраторсайта (1 год);
· составлениесемантических ядер с помощью yandex wordstat, keycollector;
· написаниеSEO-текстов;
Ключевые навыки:
· Английский-средний; русский, украинский - свободно;
· Продвинутыйпользователь ПК (в т.ч. умение работать в программах Microsoft Office)
· Администрированиеи верстка сайтов;
· Хорошиезнания CSS и HTML;
· Умениеработать в Photoshop;
· Опыт работы с CMS-ками WP, Joomla;
Наполнение сайтов
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$2/час
от $200от 2 дней
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