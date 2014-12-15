lilitana

Елена lilitana

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
контент-менеджер, разроботчик информационных порталов, семантик

Образование:  Высшее техническоe - 2009-2014 УжНУ, Инженерно-технический факультет, специальность "городское

строительство и хозяйство".

Опыт работы:

·      контент- менеджер информационных порталов медицинской тематики (наполнение сайтов - 1

год) ;

·      администраторсайта (1 год);

·      составлениесемантических ядер с помощью yandex wordstat, keycollector;

·      написаниеSEO-текстов;

Ключевые навыки:

·      Английский-средний; русский, украинский - свободно;

·      Продвинутыйпользователь ПК (в т.ч. умение работать в программах Microsoft Office)

·      Администрированиеи верстка сайтов;

·      Хорошиезнания CSS и HTML;

·      Умениеработать в  Photoshop;

·      Опыт работы с CMS-ками WP, Joomla;

Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $200от 2 дней
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