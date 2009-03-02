Ines Sydorova lilith_darknesslilith_darkness
39 летУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Фотограф, дизайнер
Photoshop, Corel
Рисунки, иллюстрации
Открытки, визитки, календари
Буклеты, логотипы, рекламные блоки
Обработка и ретушь фотографий
Портфолио
- Без названия114 просмотров
- Без названия108 просмотров
- Без названия106 просмотров
- Одуванчики117 просмотров
- Подснежники111 просмотров
- Визитка104 просмотра
- Без названия104 просмотра
- Ручка132 просмотра
- Телефон105 просмотров
- Виноград113 просмотров
- Игрушка104 просмотра
- Визитка110 просмотров