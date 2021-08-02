Дизайн сайтов и интерфейсов

Всем добрый день!

Меня зовут Лилия. Занимаюсь веб-дизайном 2 год, развиваюсь в области UI/UX дизайна. Разрабатываю дизайн интернет-магазинов, лендингов, корпоративных сайтов и т.д.. Работаю в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Ответственно и бережно отношусь к срокам, внимательна к деталям и мелочам.

Посмотрите моё портфолио: https://liliyasingina.myportfolio.com/projects

Напишите мне, если Вам было бы интересно со мной поработать:)

С уважением, Лилия

Тел: +380930643626

Skype: lilia1196

Email: [email protected]