liliyasingina

Лилия Сингина liliyasingina

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн сайтов и интерфейсов

Всем добрый день!

Меня зовут Лилия. Занимаюсь веб-дизайном 2 год, развиваюсь в области UI/UX дизайна. Разрабатываю дизайн интернет-магазинов, лендингов, корпоративных сайтов и т.д.. Работаю в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. 

Ответственно и бережно отношусь к срокам, внимательна к деталям и мелочам. 

Посмотрите моё портфолио: https://liliyasingina.myportfolio.com/projects

Напишите мне, если Вам было бы интересно со мной поработать:) 

С уважением, Лилия 

Тел: +380930643626 

Skype: lilia1196 

Email: [email protected]