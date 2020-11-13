Интернет-маркетолог
Предоставляю услуги по:
- Созданию уникального и не уникального контента
- Создание рекламных креативов
- Закупка рекламы у лидеров мнений
- Упаковка шапки профиля
- Создание стратегии
- Создание контент плана
- Написание вовлекающих и информационных постов
- Наполнение контентом страницы
- Упаковка и продвижение личного бренда в Instagram
- Запуск рекламы через промоут в Инстаграме
- Статистика
- Запуск рекламы, через БК Facebook
- Написание продающих постов
- Анализ ЦА
- Анализ конкурентов