lill

Лилия lill

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Интернет-маркетолог

Предоставляю услуги по:

  • Созданию уникального и не уникального контента
  • Создание рекламных креативов
  • Закупка рекламы у лидеров мнений
  • Упаковка шапки профиля
  • Создание стратегии
  • Создание контент плана
  • Написание вовлекающих и информационных постов
  • Наполнение контентом страницы
  • ﻿Упаковка и продвижение личного бренда в Instagram
  • Запуск рекламы через промоут в Инстаграме
  • Статистика
  • Запуск рекламы, через БК Facebook
  • Написание продающих постов
  • Анализ ЦА
  • Анализ конкурентов