lillo579

Лилия lillo579

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Юрист

ОБРАЗОВАНИЕ

11/01/2013 – 19/12/ 2013    Магистратура по специальности «Международноеспортивное                 право», бизнес-школа ISDE (InstitutoSuperiordeDerechoyEconomía), Мадрид(Испания)

02/2012-06/2012    Магистерская программа по специальности«Международный коммерческий арбитраж», Университет Цюриха, Цюрих (Швейцария)

07/11-15/12/2012          Курсы повышения квалификация по специальности «Международные спортивные организации», Университет Цюриха, Цюрих

(Швейцария)

2010-2012     Магистратура (бюджет), юридический факультет, специализация по спортивному праву, Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина, Москва (Россия) (красный диплом)

2006-2010   Бакалавриат (бюджет), юридический факультет (красный диплом), Российский университет дружбы народов,Москва (Россия)

ОПЫТ РАБОТЫ (ПРАКТИКА)

 01/07/2014-01/02015   Юрист по претензионно-исковой работе в Обществе с ограниченной                  ответственностью «Континентальная хоккейная лига»

11/09/2013- 06/12/2013    Стажировка в юридической фирме«BicharaeMotta», Рио-де-Жанейро(Бразилия) (отзыв о моей работе можно узнать, написав Маркосу Мотте на e-mail: mm@bicharaemotta.com.br)  

12/2010, 03-04/2011 Стажировка вРоссийском футбольном союзе (отзыв о моей работе можно узнать, написав Рогачеву Денису Игоревичу на e-mail: [email protected])

09/2010-05/2011        Стажировка в Ассоциации лыжных видов спорта России (отзыв о моей работе можно узнать,написав Овчинниковой Наталье Александровне на e-mail: [email protected])

02/2009   Учебная практика в Новочеремушкинской прокуратуре

02/2009     Учебная практика в Кунцевском районном суде 

02/2008     Учебная практика в Совете Федерации, Государственной Думе и Правительстве Московской области

2008     Студенческое консультативное бюро(юрист-консультант) 

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