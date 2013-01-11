Юрист

ОБРАЗОВАНИЕ

11/01/2013 – 19/12/ 2013 Магистратура по специальности «Международноеспортивное право», бизнес-школа ISDE (InstitutoSuperiordeDerechoyEconomía), Мадрид(Испания)

02/2012-06/2012 Магистерская программа по специальности«Международный коммерческий арбитраж», Университет Цюриха, Цюрих (Швейцария)

07/11-15/12/2012 Курсы повышения квалификация по специальности «Международные спортивные организации», Университет Цюриха, Цюрих

(Швейцария)

2010-2012 Магистратура (бюджет), юридический факультет, специализация по спортивному праву, Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина, Москва (Россия) (красный диплом)

2006-2010 Бакалавриат (бюджет), юридический факультет (красный диплом), Российский университет дружбы народов,Москва (Россия)

ОПЫТ РАБОТЫ (ПРАКТИКА)

01/07/2014-01/02015 Юрист по претензионно-исковой работе в Обществе с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига»

11/09/2013- 06/12/2013 Стажировка в юридической фирме«BicharaeMotta», Рио-де-Жанейро(Бразилия) (отзыв о моей работе можно узнать, написав Маркосу Мотте на e-mail: mm @ bicharaemotta . com . br )

12/2010, 03-04/2011 Стажировка вРоссийском футбольном союзе (отзыв о моей работе можно узнать, написав Рогачеву Денису Игоревичу на e-mail: [email protected])

09/2010-05/2011 Стажировка в Ассоциации лыжных видов спорта России (отзыв о моей работе можно узнать,написав Овчинниковой Наталье Александровне на e-mail: [email protected])

02/2009 Учебная практика в Новочеремушкинской прокуратуре

02/2009 Учебная практика в Кунцевском районном суде

02/2008 Учебная практика в Совете Федерации, Государственной Думе и Правительстве Московской области

2008 Студенческое консультативное бюро(юрист-консультант)