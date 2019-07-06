lilltrangh

Здоровье будущих поколений

лавр, ПЦР в реальном времени - это просто тип исследования.

Что дальше? возьмите кровь у присутствующего, сделайте все возможное в направлении коробки, потому что ему нравится ложно-положительный / отрицательный результат - вестерн-блот, элиза, борелка в обоих классах.

Лучше всего обратиться к врачу-инфекционисту, он продолжит лечение.

TSH 4.65 (стандарт до 4.

2) Anti TPO 22 (стандарт до 34) Anti TG 17, 4 (стандарт до 115) Я знаю, что на форуме есть несколько человек по теме щитовидной железы - некоторые наблюдения: flower :? Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких тревожных симптомов - единственное, что я делаю, это быстро красный, как свекла в начале физических упражнений.

Libella намачание;) в конюшне не было толкового.

Два месяца без лишних усилий - норма после процедуры.

Вы немного перегружены, к тому же в это время начинаете дразнить первые спайки, и это тоже проявляется в боли.

Я был привлечен к моим бедрам.

Если это не пройдет, перейдите к кладовщику.

Когда я перенес довольно обширную операцию на брюшной полости, я лежал с женщиной, которая после 10 недель операции (также открыв брюшную стенку) мыла окна дома.

Она пришла в больницу с сильной болью, к сожалению, некоторые внутренние швы были сняты ...

Милла, на мой взгляд, без посещения специалиста врача.

это не сработает.

У меня были подобные симптомы в прошлом году, мое сердце было сумасшедшим.

Головные боли, тошнота, бессонница.

В то время я действительно принимал лекарства, но для успокоения пульса, потому что были дополнительные удары (метокарта и симпрамол).

У меня был настроен холтер, ранее несколько раз ЭКГ.

Кроме того, я сделал двойную морфологию и исследование щитовидной железы.

Прошло так, как пришло :) Видимо, иногда это так, что низкое давление компенсируется более высоким импульсом http://cystitis.su/kakoe-vybrat-lekarstvo-pri-cistite.html.

Попроси маму навестить кардиолога.

править.

Я исправил название препарата