Выполняю контрольные, курсовые, дипломные. Юриспруденция : ТГП, ИГП, ОГП, гражданское право, гражданско- процессуальное право, таможенное право, уголовное право, криминалистика, криминология, международное право и др. Технические: теория автоматического управления, автоматизация производственных процессов, детали машин, САПР, АИУС, вычислительные машины и сети, информатика, программирование, теплотехника, архитектура , водоснабжение, водоотведение, РГР, экономика отрасли, металлорежущие станки. Туризм: авиация, и многое другое.