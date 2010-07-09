Опыт работы:
1)2003-2004гг.-ПрофКом Одесского Национального Политехнического Университета; должность-второй секретарь; должностные обязанности-организационная работа,оформление плакатов, работа с документами;
2)декабрь 2004г.-декабрь 2007г. - ООО «Мобистар»(диллер компании ЗАО«Киевстар Джи.Эс.Эм.»);должность:менеджер по продажам; должностные обязанности:привлечение клиентов(как физических лиц так и юридических) для подключения к сети мобильного оператора Киевстар, реализация мобильных телефонов и аксессуаров, ведение ежемесячного учета продаж и подключений.
3)октябрь-декабрь 2008г. - УЦ "СКМ-МедиаКолледж"
Сфера деятельности компании: Полиграфия
Должность: дизайнер полиграфии
Должностные обязанности: создание макетов полиграфической продукции (визитки, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов. Портфолио имеется.
Образование:высшее:
сентябрь1999г.-июнь 2004г.:
ВУЗ:Одесский Национальный Политехнический Университет
Факультет:Институт Компьютерных Систем
Специальность:инженер-электронщик
Профессиональные навыки и знания:
Опыт работы с компьютером: ОС Windows ХР sp2,3; программы:
текстовые редакторы: Word, OpenOffice; электронные таблицы:
Exel; графические пакеты PhotoshopCS3, IllustratorCS3,
InDesigneCS3, DreamWeaverCS3, CorelDrawX3, 3DMax начальный
Знание языков: Английский - со словарем
Личные данные:
∙ Дата рождения-26.09.1980
• Семейное положение-не замужем
• Наличие детей-отсутствуют
• Наличие вредных привычек-избавилась
• Увлечения-книги