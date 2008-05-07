переводчик английского языка
• 6-тилетний стаж работы переводчиком
• работа с ПО: MS Office
QuarkXpress
Trados
Illustrator
CorelDraw
Photoshop
Adobe Acrobat Reader
Adobe Image Ready
Indesign
• постоянный доступ в Интернет
• знание html
• знание немецкого языка
• готовность к ненормированному рабочему дню (праздники, выходные, ночи)
• производительность – 10 страниц в день
Тематика переводов:
Разведка нефтяных месторождений
Нефть, газ
Реклама и PR
Путешествия и Туризм
Искусство
Гуманитарные науки
Образование
Опыт работы:
2000-2006 – частный переводчик с английского, немецкого языков. В том числе работала для «Иркутскгеофизика» (перевод статей, отчетов, брошюр, руководств, контрактов).
2004-2006 – преподаватель английского языка в Иркутском Государственном Лингвистическом Университете.
2003-2004 – преподаватель английского языка в Якутской Сельскохозяйственной Академии. Составила программу и вела курс английского языка на факультетах экономики и лесоинженерии.
2003 – устный переводчик немецкого, английского языков.
Работала с группами туристов из Швейцарии и Англии.
Образование:
1997-2003 -- Иркутский Государственный Лингвистический Университет, факультет английского языка. Лингвист. Переводчик английского, немецкого языков. Дипломная работа - «Типы эквивалентности в переводе».
Оплата может производиться через:
Сбербанк (безналичный расчет)
Western Union