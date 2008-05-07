переводчик английского языка

• 6-тилетний стаж работы переводчиком

• работа с ПО: MS Office

QuarkXpress

Trados

Illustrator

CorelDraw

Photoshop

Adobe Acrobat Reader

Adobe Image Ready

Indesign

• постоянный доступ в Интернет

• знание html

• знание немецкого языка

• готовность к ненормированному рабочему дню (праздники, выходные, ночи)

• производительность – 10 страниц в день

Тематика переводов:

Разведка нефтяных месторождений

Нефть, газ

Реклама и PR

Путешествия и Туризм

Искусство

Гуманитарные науки

Образование

Опыт работы:

2000-2006 – частный переводчик с английского, немецкого языков. В том числе работала для «Иркутскгеофизика» (перевод статей, отчетов, брошюр, руководств, контрактов).

2004-2006 – преподаватель английского языка в Иркутском Государственном Лингвистическом Университете.

2003-2004 – преподаватель английского языка в Якутской Сельскохозяйственной Академии. Составила программу и вела курс английского языка на факультетах экономики и лесоинженерии.

2003 – устный переводчик немецкого, английского языков.

Работала с группами туристов из Швейцарии и Англии.

Образование:

1997-2003 -- Иркутский Государственный Лингвистический Университет, факультет английского языка. Лингвист. Переводчик английского, немецкого языков. Дипломная работа - «Типы эквивалентности в переводе».

Оплата может производиться через:

Сбербанк (безналичный расчет)

Western Union