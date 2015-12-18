Хороший дизайн - это когда не нужны слова.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, веб-дизайнером работаю более 5-ти лет. Рисую сайты любой тематики – от блога до сайта-портфолио, от продающих лендингов до интернет-магазинов, от сайта-визитки до тематического портала.

Мне не чужд адаптивный дизайн и работа по модульным сеткам. Кроме того, я имею опыт в создании дизайна для зарубежных сайтов, хорошо понимаю технический английский, и с удовольствием возьмусь как за отечественный, так и за западный проект.

5 причин заказать дизайн сайта у меня:

1. Я умею создать дизайн, который заставит пользователя возвращаться к вам вновь и вновь. Мой дизайн продаст ваши услуги и товары, создаст уютную атмосферу пребывания на сайте, а также будет максимально удобным и функциональным.

2. Я внимательно отношусь к пожеланиям заказчика и могу работать в любом стиле. Современный лаконичный, приятный глазу, плоский дизайн? Без проблем. Вам нравятся градиенты и тени на кнопках, и орнаменты на фоне? Пожалуйста. Фотореалистичный коллаж в шапке? Сделаем. Я максимально учту ваш вкус и предпочтения.

Хотите красивый сайт, но не знаете, в каком стиле? Я подскажу, как будет лучше конкретно в вашем случае.

3. Я имею хорошее представление о том, что можно сверстать, а что сверстать крайне проблематично. Потому никогда не использую в своих дизайнах таких элементов и режимов наложения, которые вызовут проблемы у верстальщика. Мой макет – это грамотно структурированные слои и группы, а также открытые стили, где всегда можно увидеть, какие параметры были применены к элементу сайта.

4. Я работаю без предоплаты. Оплата всегда по факту. Для меня – это стимул работать быстрее и качественнее. Для заказчика – это гарантия выполненной работы от начала и до конца.

5. Мне нравится делать бонусы своим заказчикам, и я не беру отдельную плату за всплывающие окошки на сайте или простую страницу 404.

Что ещё?

Кроме создания дизайна для вебсайтов, я могу предложить вам свои услуги по работе с фотографией. Ретушь, коллаж, качественная художественная обработка, обтравка фотографий – всё это ко мне. Я отношусь к усидчивому типу дизайнеров, и рутинная работа в виде обтравки 500 фотографий для сайта меня ничуть не напрягает. Наоборот, я релаксирую, получая такое задание :)

Я вас ещё не убедила выбрать меня исполнителем для вашего проекта? У меня остался только один, последний аргумент. Это доказательство моих слов на практике и качественно выполненная работа для вас. А для этого – напишите мне! :)