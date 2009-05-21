lilyy

Лилия lilyy

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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Отзывы заказчиков

vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
$250
10 баллов
15 лет назад
Переделать макет (или шаблон) от TM
CSSHTMLJavaScript
Работа сделана, результат хороший. Спасибо!
Хороший, ответственный заказчик, ставлю огромный плюс и всем рекомендую!
Ответный отзыв
afapple
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Требуется создать несколько дизайнов админ панели.
CSS
Работа очень понравилась, вовремя и красиво! Очень доволен!
Хороший заказчик, все честно, оплата всрок
Ответный отзыв
profitspa
Максим 
66 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$90
10 баллов
16 лет назад
Яркая красивая шапка + картинка
Заказ был выполнен на отлично, я действительно удовлетворен работой дизайнера, что бывает довольно редко. Всем советую.
Хороший заказчик, все честно, оплата всрок
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $100
от 3 дней
#522
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1182
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3570
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#4027