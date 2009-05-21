Портфолио
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
15 лет назад
CSSHTMLJavaScript
Работа сделана, результат хороший. Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший, ответственный заказчик, ставлю огромный плюс и всем рекомендую!
$100
10 баллов
16 лет назад
CSS
Работа очень понравилась, вовремя и красиво! Очень доволен!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все честно, оплата всрок
$90
10 баллов
16 лет назад
Заказ был выполнен на отлично, я действительно удовлетворен работой дизайнера, что бывает довольно редко. Всем советую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все честно, оплата всрок
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $100
от 3 дней
#522
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1182
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3570
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#4027