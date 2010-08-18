Любые услуги художника

Образование художественное 7 лет, курсы дизайна интерьера, специальность художник-оформитель. Опыт работы в дизайне интерьера, мебели, копии репродукций, живопись на заказ, иллюстрации, небольшой опыт в мультиплекации, могу создавать образы. Умею обращаться с компьютером, знаю графические программы (photoshop, corelDrw, corel painter, openCanvas), могу работать на планшете, заниматься разработкой логотипов и визиток, и прочей полиграфической продукции. Аэрографией не занимаюсь.

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