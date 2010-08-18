Любые услуги художника
Образование художественное 7 лет, курсы дизайна интерьера, специальность художник-оформитель. Опыт работы в дизайне интерьера, мебели, копии репродукций, живопись на заказ, иллюстрации, небольшой опыт в мультиплекации, могу создавать образы. Умею обращаться с компьютером, знаю графические программы (photoshop, corelDrw, corel painter, openCanvas), могу работать на планшете, заниматься разработкой логотипов и визиток, и прочей полиграфической продукции. Аэрографией не занимаюсь.
Портфолио
- Самурай315 просмотров
- Эльф215 просмотров
- Я тебя слышу176 просмотров
- Кабинет184 просмотра
- Лес341 просмотр
- Выше облаков198 просмотров
- Мечта198 просмотров
- Открытка174 просмотра
- Открытка177 просмотров
- Без названия176 просмотров