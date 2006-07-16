limerix

Гость limerix

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Разработка Time-Management FLASH игры - iPirates

    Необходимо портировать игру существующую на iPhones для Flash ( т.е. нужна Flash игра ) В наличии вся графика и озвучка.. недостающее подготовят Игру и геймплей смотреть в видео http://files.me.com/games/phwbb1.mov ( 48M ) Предложения формировать сразу ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание Flash Игры "Космическая сага"

    Требуется создать игру : - в которую пользователь сможет играть онлайн на сайте издателя. - играть скачав ее к себе на компьютер - игра будет содержать часть сценария доступную только для клубных (зарегистрированных) пользователей Сценарий : ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Игра по типу Bejeweled

    Необходимо создать и оформить игру по типу Bejeweled http://www.popcap.com/gamepopup.php?theGame=diamondmine Цели проекта: полная разработка оригинальной игры высокого уровня с несколькими формами дистрибуции. ( онлайн, скачать и т.д. ) Средства и особености ...

    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад