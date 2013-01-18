ОБО МНЕ
Дизайнер, окончила Таганрогский Технологический Институт Южного Федерального Университета (ТТИ ЮФУ) по специальности "Дизайн". Опыт работы в рекламном агентстве в сфере наружной рекламы и полиграфии - более 5 лет. Поэтому могу предложить полную разработку рекламной продукции от концепции и воплощения до сдачи в печать.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
- Ответственность
- Адекватность
СХЕМА РАБОТЫ:
- Выбор исполнителем
- Изучение технического задания и определение стоимости и сроков реализации того или иного проекта
- Предоплата в размере 30% от стоимости проекта или безопастная сделка (Fair play), без предоплаты работаю только с постоянными заказчиками.
- Предоставление нескольких вариантов дизайна на согласование
- Доработка (при надобности) понравившегося варианта дизайна
- Перечисление остальных 70% стоимости проекта
- Предоставление Заказчику исходников макета
ВАЖНО!
1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ БЕСПЛАТНО НЕ ВЫПОЛНЯЮ! В портфолиона,мой взгляд, представлено достаточно много примеров.
2. Начинаю выполнять проект только ПОСЛЕ избрания исполнителем.
ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ:
http://freelance.ru/contest/OtherGraphics/view/project/2723
КОНТАКТЫ:
Ростовская область, г. Таганрог,
тел. 8-903-407-20-53, 8-950-855-18-23
e-mail: [email protected]
Skype: cmyk_cmyk
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