Моя специализация - полиграфический дизайн и дизайн наружной рекламы.

ОБО МНЕ

Дизайнер, окончила Таганрогский Технологический Институт Южного Федерального Университета (ТТИ ЮФУ) по специальности "Дизайн". Опыт работы в рекламном агентстве в сфере наружной рекламы и полиграфии - более 5 лет. Поэтому могу предложить полную разработку рекламной продукции от концепции и воплощения до сдачи в печать.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

- Ответственность

- Адекватность

СХЕМА РАБОТЫ:

- Выбор исполнителем

- Изучение технического задания и определение стоимости и сроков реализации того или иного проекта

- Предоплата в размере 30% от стоимости проекта или безопастная сделка (Fair play), без предоплаты работаю только с постоянными заказчиками.

- Предоставление нескольких вариантов дизайна на согласование

- Доработка (при надобности) понравившегося варианта дизайна

- Перечисление остальных 70% стоимости проекта

- Предоставление Заказчику исходников макета

ВАЖНО!

1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ БЕСПЛАТНО НЕ ВЫПОЛНЯЮ! В портфолиона,мой взгляд, представлено достаточно много примеров.

2. Начинаю выполнять проект только ПОСЛЕ избрания исполнителем.

ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ:

http://freelance.ru/contest/OtherGraphics/view/project/2723

КОНТАКТЫ:

Ростовская область, г. Таганрог,

тел. 8-903-407-20-53, 8-950-855-18-23

e-mail: [email protected]

Skype: cmyk_cmyk