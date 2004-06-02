limited_partner

Денис Маклер limited_partner

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

Руковожу различными проектами по созданию и развитию програмного обеспечения, помогаю стартапам.

Если вы:

    компетентный профессионал в своем деле;

    у вас нету проблем со сроками, вы адекватно оцениваете свои силы;

    умеете слушать и слышать;

    обладаете навыком анализировать информацию и предлагать лучшие решения проблем;

Я буду рас с вами посотрудничать.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поиск музыки по плейлисту 2

    $30

    Необходимо скачать все треки из указанного плейлиста с битрейтом не ниже 128 и разместить их на Google Drive или другом доступном ресурсе. Треки должны быть доступны для скачивания и записи на флешку.

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Поиск музыки

    $5

    Требуется выложить все треки из указанного плейлиста на Google Диск, чтобы пользователи могли их скачать и записать на флешку. Ожидается создание доступных ссылок для загрузки.

    Музыка и Звуки5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Авторизация через ЕЦП

    Требуется разработать функционал авторизации через ЕЦП на сайте, созданном с использованием Laravel. Необходимо реализовать интеграцию, аналогичную той, что используется на украинских сайтах госуслуг. Ищем исполнителей с опытом в подобной интеграции.

    Интеграция APILaravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработка CRM

    Требуется разработка CRM-системы с интеграцией для 1С. Необходимо повторить существующий функционал и добавить новые возможности, включая интеграцию с весами, платежными системами, сканирование и формирование документов. Проект сроком 3-4 месяца с фиксированной помесячной оплатой. Важно указать язык разработки для платформы Windows.

    Интеграция платежных системWindows
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Специалист Magento 2

    Ищется специалист по Magento 2 с опытом работы для выполнения задач по техническому заданию. Необходимо знание систем управления контентом (CMS) и умение работать в команде. Обязательное условие - наличие опыта в Magento 2.

    Magento
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Crm для арбитражников Laravel/React

    Требуется разработка CRM для арбитражной команды с функционалом для анализа статистики по баерам, спендов и конверсий. Реализация на стеке Laravel и React. Первоначальный спринт описан в техническом задании.

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивная верстка

    Ищется верстальщик для качественной адаптивной верстки макетов с использованием Bootstrap. Предоставляется ссылка на Figma. При успешном выполнении работы возможен постоянный поток новых проектов.

    BootstrapFigmaNode.js
    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Пофиксить гугл капчу

    Требуется исправить гугл капчу на статическом сайте. Необходимо либо обновить капчу до версии 2, либо исправить текущую версию 3, которая не проходит валидацию. Опыт в веб-программировании и работы с капчей приветствуется.

    HTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Магазин на Opencart

    $300

    Здравствуйте, нужен интернет-магазин, опенкарт, нужны универсальные фильтры (зависят от атрибутов товров, их будет много), импорт наименований из excel. Под ключ, нужна верстка (адаптив) и натяжка. Отдам специалисту только с опытом в опенкарт и хорошим ...

    Opencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти старые сайты

    $150

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, необходимо найти старые сайты, примеры (http://www.linux-praxis.de/  https://www.aos-consulting.de/  https://www.lotty.de/  ) ГЕО - Германия или Швейцария (de, ch) Результатом вашей работы является екселька з ссылками, плачу 15$ за 100 ссылок, все конечно ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн на YII2

    Есть макеты в фигме https://www.figma.com/proto/k1SwNim278P6IDS1caXfcq/pulcasino?node-id=1%3A2&amp;viewport=65%2C169%2C1&amp;scaling=min-zoom Верстка этих макетов тоже есть! Есть купленный скрипт казино написан на Yii2 типа (http://zevs-casino.com/), нужно натянуть верстку на этот скрипт. Проект поднимается на Docker, пишите кто работал ...

    DockerFigmaNode.jsYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать сервис на React

    Необходимо качественно сверстать сервис на React из готовых компонентов, но по необходимости с добавлением новых компонентов (исходя из дизайна). Это продолжение продукта, который мы уже разработали (надстройка), так что все компоненты (практически) уже готовы. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Биржа труда Laravel/React

    Проект построен на таком стеке: Laravel 5.8, React.js, SCSS, Docker. Все хостится на DigitalOcean. Нужно реализовать корректную подачу заявок на бирже, уведомление администраторов о новых заявках, внутренний чат между исполнителем и заказчиком, рейтинг исполнителей, и ...

    DockerLaravelSCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
$30
10 баллов
год назад
Поиск музыки по плейлисту 2
Рад был работать с Денисом, всё понятно, всё отлично. Рекоммендую
Спасибо за работу Диеру, все быстро и качественно сделал!
Ответный отзыв
uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
$2000
10 баллов
3 года назад
Crm для арбитражников Laravel/React
Laravel
Денис ставит сложные и емкие задачи, хорошо что все идеально задокументировано, и все вопросы не остались без ответов, продолжаем работу!
Юрий очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за раньше установленного срока Выражаю благодарность Юрию за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Ответный отзыв
uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
$1100
10 баллов
4 года назад
Сверстать сервис на React
Спасибо Денису за сложную но очень интересную задачу, заставляет прокачать скилл))
Юрий ответственный, профессиональный разработчик. Всегда на связи, работа была выполнена качественно, очень доволен. Хочу отметить особое внимание Юрия к мелочам. Рекомендую!
Ответный отзыв
uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Биржа труда Laravel/React
DockerLaravelSCSS
Очень понравилась работа з Денисом, заказчик который четко формирует таски и все обясняет, спасибо за интересную задачу!
Работа была выполнена качественно, очень доволен. Постоянная обратная связь, активное обсуждение, мгновенные правки. Все файлы были переданы, на вопросы ответил, все объяснил. Несмотря на очень короткий срок, работа выполнена в срок. Уверен, что принял правильное решение при выборе исполнителя. Профессионализм на высоком уровне, рекомендую Юрия как высококлассного специалиста!
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