limited_partner

Необходимо скачать все треки из указанного плейлиста с битрейтом не ниже 128 и разместить их на Google Drive или другом доступном ресурсе. Треки должны быть доступны для скачивания и записи на флешку.
Руковожу различными проектами по созданию и развитию програмного обеспечения, помогаю стартапам.
Если вы:
компетентный профессионал в своем деле;
у вас нету проблем со сроками, вы адекватно оцениваете свои силы;
умеете слушать и слышать;
обладаете навыком анализировать информацию и предлагать лучшие решения проблем;
Я буду рас с вами посотрудничать.
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