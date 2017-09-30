Сайт limon74.ru Нужен водрпдесс, дизайн нужно сохранить и перенести существующий сайт на эту цмс с такими условиямиДолжно быть реализовано:Хлебные крошкиsitemap.xmlВ адресе страницы отразить структуру сайтаВ html-коде страницы нет лишнего мусораВыбрать основное зеркало (с www или ...