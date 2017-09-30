Необходимо создать одностраничный сайт по шаблону. Шаблон выбран ([url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ft8print.ru%2F%29]t8print.ru/)[/url], все материалы собраны.
HTML-верстка1 исполнитель
Закрыт
6 лет назад
Необходимо создать одностраничный сайт по шаблону. Шаблон выбран ([url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ft8print.ru%2F%29]t8print.ru/)[/url], все материалы собраны.
Сайт limon74.ru Нужен водрпдесс, дизайн нужно сохранить и перенести существующий сайт на эту цмс с такими условиямиДолжно быть реализовано:Хлебные крошкиsitemap.xmlВ адресе страницы отразить структуру сайтаВ html-коде страницы нет лишнего мусораВыбрать основное зеркало (с www или ...