limmon14

Надежда limmon14

 
37 летРоссия/Челябинск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт

    Необходимо создать одностраничный сайт по шаблону. Шаблон выбран ([url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ft8print.ru%2F%29]t8print.ru/)[/url], все материалы собраны.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос и адаптация сайта.

    Сайт limon74.ru Нужен водрпдесс, дизайн нужно сохранить и перенести существующий сайт на эту цмс с такими условиямиДолжно быть реализовано:Хлебные крошкиsitemap.xmlВ адресе страницы отразить структуру сайтаВ html-коде страницы нет лишнего мусораВыбрать основное зеркало (с www или ...

    HTML
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад