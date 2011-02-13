limoncheg

Dmitrii limoncheg

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переделать шаблон JomSosial

    Есть подробный макет профиля и внешней паги юзера нужно подогнать шаблон под макет и вывести модули расчетов. суть расчетов: юзер задает данные в профиле, скрипты расчитывают и результат выдается ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад