Есть подробный макет профиля и внешней паги юзера нужно подогнать шаблон под макет и вывести модули расчетов. суть расчетов: юзер задает данные в профиле, скрипты расчитывают и результат выдается ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
14 лет назад
Есть подробный макет профиля и внешней паги юзера нужно подогнать шаблон под макет и вывести модули расчетов. суть расчетов: юзер задает данные в профиле, скрипты расчитывают и результат выдается ...
Нужно интегрировать 4 скрипта в джумсоциал тематика сайта диеты и похудение Юзер заполняет в профиле данные они выводятся на его публичной паге kak-pohudet.ru переносить отсюда, ...