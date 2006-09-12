Создатель сайтов «под ключ»

Привет! Меня зовут Алина и я создаю сайты «под ключ» на платформе Tilda.

Если вам нужен качественный, привлекающий внимание клиента, а главное продающий сайт, то вы пришли по адресу)

Наличие сайта - это отличная возможность продать свой продукт, создать имидж компании и рассказать о ней в правильной, красивой подаче.

Что я умею?

- Проводить анализ бизнеса, ЦА и конкурентов.

- Выстраивать чёткую структуру сайта.

- Писать текст и создавать прототип.

- Создавать дизайн, ориентируясь на ваши требования.

- Адаптировать дизайн на разные устройства.

- Переносить всё на Tilda, при необходимости настраивать анимацию, оплату и прочие услуги.

В самом начале мы обсуждаем с вами цели сайта, его главные функции, а затем уже думаем, как нам работать дальше. Пишите мне, я всегда рада обсудить конкретно ваш проект и выявить задачи будущего сайта. Это абсолютно бесплатно)

Полная стоимость за все выше перечисленные услуги - 4000 рублей. Возможна разработка отдельных этапов (например, только дизайн)

Работаю только по договору и оплате за каждый этап (анализ и структура, текст и прототип, дизайн и адаптация, перенос на тильду). Таким образом сотрудничество будет максимально честным и приятным для обеих сторон

Я только начинаю свой путь в веб-дизайне, но постоянно развиваюсь, прохожу курсы, практикуюсь и по мнению опытных веб-дизайнеров(кураторов), уже создаю хорошие сайты)

По всем вопросам пишите мне, я всегда рада новым проектам, на всё отвечу!