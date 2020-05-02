lina3

Анжелика lina3

 
48 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Специализация: Дизайн, полиграфия

Представляю: Частное лицо Опыт работы: более 10 лет

Стоимость работы: от $1.39 за час

Варианты оплаты:Банковский перевод, Электронные деньги

                                Обо мне:

- Разработка макетов буклетов, плакатов, календарей, визиток и т.д.;

- Дизайн и обработка готовых макетов;

- Ретушь, цветокоррекция фотографий, фотомонтаж;

- Ручная трассировка растровых изображений;

- Подготовка макетов для полноцветной печати;

                             Мои навыки:

Adobe IllustratorAdobe InDesignAdobe PhotoshopCorelDRAWMicrosoft Word

                    Мои личные качества:

                            вежливость