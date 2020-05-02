Специализация: Дизайн, полиграфия
Представляю: Частное лицо Опыт работы: более 10 лет
Стоимость работы: от $1.39 за час
Варианты оплаты:Банковский перевод, Электронные деньги
Обо мне:
- Разработка макетов буклетов, плакатов, календарей, визиток и т.д.;
- Дизайн и обработка готовых макетов;
- Ретушь, цветокоррекция фотографий, фотомонтаж;
- Ручная трассировка растровых изображений;
- Подготовка макетов для полноцветной печати;
Мои навыки:
Adobe IllustratorAdobe InDesignAdobe PhotoshopCorelDRAWMicrosoft Word
Мои личные качества: