Веб-дизайнер
Стаж графического дизайна 5 лет
Стаж веб-дизайна 3 месяца
Начинающий веб-дизайнер с большим желанием и интересом к выбранной области. Подхожу ответственно к каждой работе, прорабатываю все до мелочей. Открыта для всех предложений, люблю пробовать что-то новое.
Работаю в Figma, Photoshop, знакома с Tilda.
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Портфолио
- Редизайн карточки товара интернет-магазина21 просмотр
- Дизайн шапки сайта винного бара21 просмотр
- Дизайн сайта конного клуба21 просмотр