Веб-дизайнер

Стаж графического дизайна 5 лет

Стаж веб-дизайна 3 месяца

Начинающий веб-дизайнер с большим желанием и интересом к выбранной области. Подхожу ответственно к каждой работе, прорабатываю все до мелочей. Открыта для всех предложений, люблю пробовать что-то новое.

Работаю в Figma, Photoshop, знакома с Tilda.