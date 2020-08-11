lina45

Полина Вяткина lina45

 
27 летРоссия/Тюмень
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер

Стаж графического дизайна 5 лет

Стаж веб-дизайна 3 месяца

Начинающий веб-дизайнер с большим желанием и интересом к выбранной области. Подхожу ответственно к каждой работе, прорабатываю все до мелочей. Открыта для всех предложений, люблю пробовать что-то новое.

Работаю в Figma, Photoshop, знакома с Tilda.

FigmaTildaPhotoshop