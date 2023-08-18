Веб / графический дизайнер

Опыт работы с июня 2022 года, обучалась на курсах Skillbox по figma, ux дизайну, веб дизайну, photoshop, adobe after affect. Выполняю дизайн карточек для ozon/wildberries, других маркетплейсов, создаю посты для соц сетей, макеты страниц мобильных приложений и сайтов, дизайн системы, ui kit, адаптацию под различные размеры экранов, выполняю ретушь фотографий в photoshop

Мой номер телефона +79005138049