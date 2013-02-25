Администратор групп ВКонтакте

Коммуникабельная, ответственная, целеустремленная, оптимистка с хорошим чувством юмора. Грамотна и легко обучаема.

• Создание групп/страниц и их оформление (аватар, меню, фотоальбомы, аудио и видео, опросы, виджеты для сайта и др.);

• Создание группы и мини-сайта внутри группы с нуля;

• Поддержка группы: размещение новой информации по теме группы, поиск и обновление фотографий/видео/аудио, чистка от спама, поддержание общения в группе;

• Поиск и привлечение целевой аудитории бесплатными и платными методами;

• Поиск рекламных площадок для размещения платной и бесплатной рекламы;

• Создание сайтов на Wordpress, включая установку и настройку необходимых плагинов, а также интеграцию сайта с группами в соц. сетях;

• Создание подписных страниц, в том числе на QuickPages;

• Работа с подписчиками: создание отдельных выпусков рассылки на сервисе smartresponder.ru, создание серии автоматических писем.