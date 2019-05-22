linacherry

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Если вам нужен человек, который умеет работать над оформлением статей, пишет новости, знает, как вытянуть код из видео и вставить на сайт, а также все трансляции, внимательно работает с материалом, оперативно обрабатывает новости и ищет только качественный фото- и видеоматериал, то пишите. Ищу удаленную работу на длительной основе. Работаю с зарубежными источниками. Языки: русский, украинский, английский. Опыт работы в сетевых СМИ (информагентство, новостной сайт) — более трех лет; в СМИ с 2011 года (радио, тв). Хорошую высокую оплату труда ПРЕДЛАГАТЬ.