Корректировка-редактирование текстов на русском языке

Кандидат филологических наук (специальность - русский язык и литература), выполню работу по корректированию и стилистическому редактированию текста на русском языке в короткие сроки. К сожалению, пока у меня небольшое портфолио, но думаю, что мои грамотность, пунктуальность и огромное желание работать и зарабатывать помогут мне это исправить:)

адрес электронной почты [email protected] (постоянно на связи), номер isq 362 213 601