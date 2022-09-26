linainozemtseva

Контекстная реклама / Настройка Яндекс.Директ

Меня зовут Ангелина. Закончила университет СПБГУ по специальности «международный менеджмент».

Настрою вам контекстную рекламу в Яндекс.Директ. Работая со мной, вы получите настройку контекстной рекламы под ключ и привлечете новых клиентов. Я владею графическими редакторами такими как Figma и Photoshop и помогу создать вовлекающие креативы. Разработаю эффективную рекламную кампанию на основе глубокого анализа ниши, конкурентов и целевой аудитории. Я взаимодействую с веб-дизайнерами и помогу вам со структурой сайта и сделаю его более конверсионным.