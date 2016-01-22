В полной мере доволен сотрудничеством с Еленой! Богатый словарный запас и интересная авторская концепция преподношения есть в каждом тексте. Исполнитель ответственно отнеслась к выполнению задания и сдала работу в срок, всегда была на связи. В тестах были соблюдены все требования. Рекомендую работать с Еленой!