linakapinos

Елена linakapinos

 
33 годаУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Уникальность 100%

Транскрибация, рерайт, копирайт, авторские статьи, журналистика

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Отзывы заказчиков
Vladimir_King
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
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В полной мере доволен сотрудничеством с Еленой! Богатый словарный запас и интересная авторская концепция преподношения есть в каждом тексте. Исполнитель ответственно отнеслась к выполнению задания и сдала работу в срок, всегда была на связи. В тестах были соблюдены все требования. Рекомендую работать с Еленой!
Прекрасный пример качественного сотрудничечтва с Заказчиком. Понятное и логичное ТЗ, хорошая коммуникация, открытость к диалогу и возможность получать ответы на вопросы о работе. Оплата вовремя, всегда "онлайн" и только положительная характеристика Заказчика. Всем советую! Владимир полностью выполнил оговоренные условия моей работы. Приятно было с Вами сотрудничать :)
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