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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
8 лет назад
В полной мере доволен сотрудничеством с Еленой! Богатый словарный запас и интересная авторская концепция преподношения есть в каждом тексте. Исполнитель ответственно отнеслась к выполнению задания и сдала работу в срок, всегда была на связи. В тестах были соблюдены все требования. Рекомендую работать с Еленой!
Ответный отзыв
Прекрасный пример качественного сотрудничечтва с Заказчиком. Понятное и логичное ТЗ, хорошая коммуникация, открытость к диалогу и возможность получать ответы на вопросы о работе. Оплата вовремя, всегда "онлайн" и только положительная характеристика Заказчика. Всем советую! Владимир полностью выполнил оговоренные условия моей работы. Приятно было с Вами сотрудничать :)