linasavchenko

С 2015 года работаю как дизайнер и веб-программист в студии Dweet Design, а так же остаюсь свободным художником способным реализовать все ваши идеи.

Реальный опыт в создании и продвижении сайтов – 4 года.

А ИМЕННО:

• Разрабатываю сайты, которые решают основные бизнес-задачи: увеличение продаж, повышение имиджа и лояльности клиентов.

• Предоставляю услуги по созданию бренда как с нуля и в целом,

так и отдельных его компонентов.(Логотипы; Фирменный стиль; Полиграфия и многое другое)

Принципы моей работы:

Работаю по предоплате 50%.

Важный момент - заполнение БРИФа.

Гарантирую выполнение работы в установленный срок.

Адекватная цена за мои профессиональные услуги.

Всегда остаюсь на связи - в разумных пределах :)

В общем:

С радостью предложу вам свои навыки, умения и опыт, чтобы помочь в создании и развитии собственного бренда. Готова предоставить для вас полный спектр дизайнерских решений, улучшить и увеличить влияние вашего бренда на рынке.

Почта: [email protected]