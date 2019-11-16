linasavchenko

Реальный опыт в создании и продвижении сайтов – 4 года.
А ИМЕННО:
• Разрабатываю сайты, которые решают основные бизнес-задачи: увеличение продаж, повышение имиджа и лояльности клиентов.
• Предоставляю услуги по созданию бренда как с нуля и в целом,
так и отдельных его компонентов.(Логотипы; Фирменный стиль; Полиграфия и многое другое)
Принципы моей работы:
Работаю по предоплате 50%.
Важный момент - заполнение БРИФа.
Гарантирую выполнение работы в установленный срок.
Адекватная цена за мои профессиональные услуги.
Всегда остаюсь на связи - в разумных пределах :)
В общем:
С радостью предложу вам свои навыки, умения и опыт, чтобы помочь в создании и развитии собственного бренда. Готова предоставить для вас полный спектр дизайнерских решений, улучшить и увеличить влияние вашего бренда на рынке.
Почта: [email protected]