linc-effect

Грамотный UX во вкусной обертке UI - эффективный сайт. Успешный бизнес!

Приветствую Вас в моем профиле!

Меня зовут Валерия и я UI/UX дизайнер, бренд-дизайнер, графический дизайнер.

Имея высшее образование по специальности Маркетинг, успела поработать в разных сферах: медицина, гостинично-ресторанного бизнеса, а так же в сфере розничной торговли.

Моя специализация Web дизайн.

1. Современный, продуманный и понятныйдизайн сайтов, а также разработка Айдентики: логотипа и фирменного

(корпоративного) стиля. Брендинга.

Люблю сложные проэкты, где нужно решать проблемы UX ипереводить все в грамотный UI. Разработка сайта для меня непросто отрисовка пожеланий заказчика – это маркетинговый анализ сферы

деятельности, конкурентов, поведения и предпочтений пользователей, а самое

важное - реализация конечной цели заказчика.

Долгое время наличие своего сайта было паторным,сейчас же просто сайта не достаточно (я не имею ввиду SEO, PR и т.д) – нужно быть лучше, кручеконкурентов – и вот это как раз, задача, которую я Вам помогу решить!

2. Занимаюсь разработкой мобильныхприложений – люблю все структурированное, интуитивно понятное и я

перфекционист!

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За плечами 10 лет опыта, из которых последний годработаю и на фрилансе. За это время выработала четкие принципы:

· Всегда на связи, могу не ответить только когда занята с семьей.

· Всегда довожу проект до конца или возвращаю деньги.

· Прекрасно понимаю, что такое сроки, или когда надо «на вчера». Иду на встречу.

· Сопровождаю проект после завершения дизайна и бесплатно консультирую при возникающих

вопросах.

Давайте сделаем классный дизайн вместе!

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Образование:

Высшее с красным дипломом – Специальность МаркетингХГУПТ Кафедра «Маркетинг и коммерческая деятельность»

Высшее – специальность Товароведение ХГУПТ Кафедра«ВШП»

Курсы по Web дизайну – Source It (2020г.)

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Опыт работы:

Маркетолог / Графический дизайнер 2010г ООО «ДокторАлекс ЛТД»

- медиа, радио, печатная реклама на территории всейУкраины

- разработка и отрисовка печатной рекламы: листовки,брошюры, визитки

- отрисовка макетов для широкоформатной печати:бигборды, билборды, ситилайты, баннеры

Маркетолог / Копирайтер ООО «ПолитРук»

Digital маркетолог/ Контент менеджер – ЧП «VERUS» 2012-2014

- создание логотипа

- разработка сайта

- наполнение сайта

- проведение рекламных меропирятий - Social mediamarketing, SEO

Бренд менеджер ЧП «Omers» - 2014-2018

- разработка сайта

- разработка логотипа

- создание корпоративного стиля

- копирайтинг

Webдизайнер / Контентмаркетолог ЧП «NOAH»2018

- разработка сайта

- разработкалоготипа

- создание иподдержание корпоративного стиля (печатная продукция, фирменный стиль сети магазинов,медиа реклама) – Брендинг.

- SEO

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