linc-effect

Приветствую Вас в моем профиле!
Меня зовут Валерия и я UI/UX дизайнер, бренд-дизайнер, графический дизайнер.
Имея высшее образование по специальности Маркетинг, успела поработать в разных сферах: медицина, гостинично-ресторанного бизнеса, а так же в сфере розничной торговли.
Моя специализация Web дизайн.
1. Современный, продуманный и понятныйдизайн сайтов, а также разработка Айдентики: логотипа и фирменного
(корпоративного) стиля. Брендинга.
Люблю сложные проэкты, где нужно решать проблемы UX ипереводить все в грамотный UI. Разработка сайта для меня непросто отрисовка пожеланий заказчика – это маркетинговый анализ сферы
деятельности, конкурентов, поведения и предпочтений пользователей, а самое
важное - реализация конечной цели заказчика.
Долгое время наличие своего сайта было паторным,сейчас же просто сайта не достаточно (я не имею ввиду SEO, PR и т.д) – нужно быть лучше, кручеконкурентов – и вот это как раз, задача, которую я Вам помогу решить!
2. Занимаюсь разработкой мобильныхприложений – люблю все структурированное, интуитивно понятное и я
перфекционист!
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За плечами 10 лет опыта, из которых последний годработаю и на фрилансе. За это время выработала четкие принципы:
· Всегда на связи, могу не ответить только когда занята с семьей.
· Всегда довожу проект до конца или возвращаю деньги.
· Прекрасно понимаю, что такое сроки, или когда надо «на вчера». Иду на встречу.
· Сопровождаю проект после завершения дизайна и бесплатно консультирую при возникающих
вопросах.
Давайте сделаем классный дизайн вместе!
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Образование:
Высшее с красным дипломом – Специальность МаркетингХГУПТ Кафедра «Маркетинг и коммерческая деятельность»
Высшее – специальность Товароведение ХГУПТ Кафедра«ВШП»
Курсы по Web дизайну – Source It (2020г.)
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Опыт работы:
Маркетолог / Графический дизайнер 2010г ООО «ДокторАлекс ЛТД»
- медиа, радио, печатная реклама на территории всейУкраины
- разработка и отрисовка печатной рекламы: листовки,брошюры, визитки
- отрисовка макетов для широкоформатной печати:бигборды, билборды, ситилайты, баннеры
Маркетолог / Копирайтер ООО «ПолитРук»
Digital маркетолог/ Контент менеджер – ЧП «VERUS» 2012-2014
- создание логотипа
- разработка сайта
- наполнение сайта
- проведение рекламных меропирятий - Social mediamarketing, SEO
Бренд менеджер ЧП «Omers» - 2014-2018
- разработка сайта
- разработка логотипа
- создание корпоративного стиля
- копирайтинг
Webдизайнер / Контентмаркетолог ЧП «NOAH»2018
- разработка сайта
- разработкалоготипа
- создание иподдержание корпоративного стиля (печатная продукция, фирменный стиль сети магазинов,медиа реклама) – Брендинг.
- SEO
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