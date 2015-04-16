Контекстная реклама

Опыт:

1) 2 года в Государственной службе, в Агентстве занятости населения Республики Бурятия, Отдел автоматизированных систем и технических средств (burzan.ru). За время работы присвоен классный чин: референт гос.службы 3 класса. Основные обязанности:

-Администрирование портала burzan.ru;

-Администрирование данных услуг, предоставляемых агентством на портале gosuslugi.ru;

-Обслуживание орг.техники Агентства занятости;

-Обработка персональных данных;

-Консультирование специалистов подведомственных организаций по вопросам, связанных с работоспособностью ИС;

-Прочие мелкие работы (переустановка Windows, смена картриджей...).

2) Полгода работы в крупнейшей тизерной сети Гнездо (gnezdo.ru). Основные обязанности:

-ежедневное составление 100 тизеров (Картинка+текст);

-мониторинг эффективности CTR.

За время работы в тизерной сети Гнездо, было составлено около 8000 эффективных тизеров для следующих компаний:

supermelki.ru; spidometrchasi.ru; controlman.ru; nastoyashayasila.ru;electrovgr.com; english-new.ru; electroeconomia.ru;

megakoltso.ru; supertrenirovki.ru; ostanovi-varikoz.ru;otlichnoezrenie.ru; wowbigbust.ru; wowmagniti.ru;

3) Создание лендингов (Photoshop+ Web builder).

4) Владею знаниями лидогенерации, а именно в таргетированной, контекстной и тизерной рекламе. Успешно пройден курс в Академии лидогенерации Рустама Назипова по специальности «Лид-менеджер».

Во время курса был создан проект по продаже портативных зарядных устройств через социальные сети, тизерную рекламу и Авито. Всего продано 50 зарядных устройств через социальные сети и Авито. Если у меня знаний нет, всегда делаю все возможное, чтобы добиться результата.

скайп: linchz7

тел: 89243970307

почта: [email protected]