linchz7

Алдар linchz7

 
33 годаРоссия/Улан-Удэ
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Контекстная реклама

Опыт: 

1) 2 года в Государственной службе, в Агентстве занятости населения Республики Бурятия, Отдел автоматизированных систем и технических средств (burzan.ru). За время работы присвоен классный чин: референт гос.службы 3 класса. Основные обязанности: 

-Администрирование портала burzan.ru

-Администрирование данных услуг, предоставляемых агентством на портале gosuslugi.ru

-Обслуживание орг.техники Агентства занятости; 

-Обработка персональных данных; 

-Консультирование специалистов подведомственных организаций по вопросам, связанных с работоспособностью ИС; 

-Прочие мелкие работы (переустановка Windows, смена картриджей...). 

2) Полгода работы в крупнейшей тизерной сети Гнездо (gnezdo.ru). Основные обязанности: 

-ежедневное составление 100 тизеров (Картинка+текст); 

-мониторинг эффективности CTR. 

За время работы в тизерной сети Гнездо, было составлено около 8000 эффективных тизеров для следующих компаний: 

supermelki.ruspidometrchasi.rucontrolman.runastoyashayasila.ru;electrovgr.comenglish-new.ruelectroeconomia.ru

megakoltso.rusupertrenirovki.ruostanovi-varikoz.ru;otlichnoezrenie.ruwowbigbust.ruwowmagniti.ru

3) Создание лендингов (Photoshop+ Web builder).  

4) Владею знаниями лидогенерации, а именно в таргетированной, контекстной и тизерной рекламе. Успешно пройден курс в Академии лидогенерации Рустама Назипова по специальности «Лид-менеджер». 

Во время курса был создан проект по продаже портативных зарядных устройств через социальные сети, тизерную рекламу и Авито. Всего продано 50 зарядных устройств через социальные сети и Авито. Если у меня знаний нет, всегда делаю все возможное, чтобы добиться результата. 

скайп: linchz7 

тел: 89243970307 

почта: [email protected]

Photoshop
Системное администрирование
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