linesearchpro

Продвижение сайтов в поисковых системах

Предлагаем Вам продвижение сайта с целью повышения его видимости в поисковых системах, увеличения количества целевого трафика и продаж при помощи сайта.

Основная наша задача — выбирать для вашего бизнеса эффективную модель интернет-рекламы, которая увеличит вашу прибыль и поток клиентов. Мы определяем эффективную стратегию интернет-рекламы для вашего бизнеса индивидуально в зависимости от основной и главной задачи рекламной кампании поставленной вами.

Мы измеряем эффективность сотрудничества следующими метриками:

-Количеством трафика на сайте

-Количеством реальных клиентов с сайта

-Соотношением клиентов к общему числу трафика (конверсией)

-Рентабельностью вложенных в интернет-рекламу средств

Мы не работаем по готовому сценарию и мы индивидуально распоряжаемся вашим бюджетом.