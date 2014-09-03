linesearchpro

Предлагаем Вам продвижение сайта с целью повышения его видимости в поисковых системах, увеличения количества целевого трафика и продаж при помощи сайта.
Основная наша задача — выбирать для вашего бизнеса эффективную модель интернет-рекламы, которая увеличит вашу прибыль и поток клиентов. Мы определяем эффективную стратегию интернет-рекламы для вашего бизнеса индивидуально в зависимости от основной и главной задачи рекламной кампании поставленной вами.
Мы измеряем эффективность сотрудничества следующими метриками:
-Количеством трафика на сайте
-Количеством реальных клиентов с сайта
-Соотношением клиентов к общему числу трафика (конверсией)
-Рентабельностью вложенных в интернет-рекламу средств
Мы не работаем по готовому сценарию и мы индивидуально распоряжаемся вашим бюджетом.