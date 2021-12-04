linevich19

Автор, редактор, корректор

Филолог, влюбленный в тексты, здесь! :) — Филологическое образование — Опыт работы с текстами 3 года — Безупречное знание русского языка; грамотная устная и письменная речь — Бережно вычитаю работу без вреда для авторского слога — Работаю с текстами разной направленности — Вникаю в чужой текст, как в свой собственный — Высокая скорость печати — Отличное знание MS Office — Четко соблюдаю дедлайны — Чуткий (придирчивый) редактор и внимательный (дотошный) корректор Буду рада сотрудничеству! [email protected]