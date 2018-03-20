linex265

Щербин Женя linex265

 
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Вы желаете оптимизировать свой сайт? Сделать его современным и креативным? Повысить статистику посещений и привлечь множество новых клиентов? Тогда Вы попали на страницу нужного человека!Приветствую Вас, уважаемый заказчик! Я занимаюсь продвижением и оптимизацией сайтов любой сложности. Моя профессия является также и моим хобби, поэтому к каждому проекту я отношусь как творчеству: ответственно и изобретательно. Основной профиль деятельности: SEO (поисковая оптимизация и продвижение сайтов) и PPC (контекстная реклама).Преимущества работы со мной:

  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Эффективные и уникальные стратегии продвижения.
  • Трехлетний опыт продвижения сайтов.
  • Высокое качество работы по оптимальным ценам.
  • Кропотливое соблюдение всех нюансов и оговоренных сроков.
  • Я работаю до того момента, пока Вы не останетесь довольны результатом.
Хотите чтобы Ваш сайт сам работал на вас и приносил доход? С моей помощью вы можете быть абсолютно спокойны за продвижение вашего ресурса, я сделаю всё, чтобы Вы могли без лишних усилий ожидать новых клиентов!Своим клиентам я предлагаю полный спектр услуг по эффективному продвижению

Контент-маркетинг:

  • Составление контент-плана по темам от клиента + по популярным темам
  • Составление графика, публикация и оформление постов
  • Внесение правок на сайт
SEO:

  • Сбор семантики
  • Составление мета тегов
  • Выделение рабочих КС
  • Внедрение тегов на сайт
  • Расчет частотности КС на страницах конкурентов в ТОП-10
  • Внутренняя перелинковка на сайте
  • Составление плана по внешним ссылкам
  • Написание анкоров ссылок
  • Покупка ссылок по плану
  • Регулярные отчеты для клиента
AdWords:

  • Написание объявлений
  • Сбор семантики
  • Создание компании с Editor
  • Оптимизация кампаний
  • Очетность
Usability:

  • Анализ сайтов конкурентов ТОП-10
  • Составление рекомендаций
  • Отдельные рекомендации для landing page
  • Мониторинг выполнения рекомендаций
Email-маркетинг:

  • Составление контент-плана по Вашим темам + по популярным темам
  • Создание лид-магнитов
  • Составление графика постов
  • Создание и оформление писем
  • Настройка рассылки
  • Отчетность
Технический Аудит:

  • Прогон сайта по чеклисту
  • Составление рекомендаций
  • Мониторинг выполнения рекомендаций
Что вы получите от сотрудничества со мной?

  • Выдачу вашего сайта в ТОП-10
  • SEO-оптимизацию
  • Рост всех позиций
  • Увеличение посещаемости Ваших ресурсов
  • Увеличение количества заявок на Ваши товары и услуги
  • Множество новых клиентов
  • Повышение активности и интереса уже имеющихся клиентов
К сайту заказчика всегда отношусь как к своему собственному, потому выполняю всю необходимую работу максимально качественно и пунктуально.

Остались вопросы? Напишите мне и мы всё обсудим!

Google AdsSEO-оптимизация