Вы желаете оптимизировать свой сайт? Сделать его современным и креативным? Повысить статистику посещений и привлечь множество новых клиентов? Тогда Вы попали на страницу нужного человека!Приветствую Вас, уважаемый заказчик! Я занимаюсь продвижением и оптимизацией сайтов любой сложности. Моя профессия является также и моим хобби, поэтому к каждому проекту я отношусь как творчеству: ответственно и изобретательно. Основной профиль деятельности: SEO (поисковая оптимизация и продвижение сайтов) и PPC (контекстная реклама).Преимущества работы со мной:

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Эффективные и уникальные стратегии продвижения.

Трехлетний опыт продвижения сайтов.

Высокое качество работы по оптимальным ценам.

Кропотливое соблюдение всех нюансов и оговоренных сроков.

Я работаю до того момента, пока Вы не останетесь довольны результатом.

Хотите чтобы Ваш сайт сам работал на вас и приносил доход? С моей помощью вы можете быть абсолютно спокойны за продвижение вашего ресурса, я сделаю всё, чтобы Вы могли без лишних усилий ожидать новых клиентов!Своим клиентам я предлагаю полный спектр услуг по эффективному продвижению

Контент-маркетинг:

Составление контент-плана по темам от клиента + по популярным темам

Составление графика, публикация и оформление постов

Внесение правок на сайт

SEO:

Сбор семантики

Составление мета тегов

Выделение рабочих КС

Внедрение тегов на сайт

Расчет частотности КС на страницах конкурентов в ТОП-10

Внутренняя перелинковка на сайте

Составление плана по внешним ссылкам

Написание анкоров ссылок

Покупка ссылок по плану

Регулярные отчеты для клиента

AdWords:

Написание объявлений

Сбор семантики

Создание компании с Editor

Оптимизация кампаний

Очетность

Usability:

Анализ сайтов конкурентов ТОП-10

Составление рекомендаций

Отдельные рекомендации для landing page

Мониторинг выполнения рекомендаций

Email-маркетинг:

Составление контент-плана по Вашим темам + по популярным темам

Создание лид-магнитов

Составление графика постов

Создание и оформление писем

Настройка рассылки

Отчетность

Технический Аудит:

Прогон сайта по чеклисту

Составление рекомендаций

Мониторинг выполнения рекомендаций

Что вы получите от сотрудничества со мной?

Выдачу вашего сайта в ТОП-10

SEO-оптимизацию

Рост всех позиций

Увеличение посещаемости Ваших ресурсов

Увеличение количества заявок на Ваши товары и услуги

Множество новых клиентов

Повышение активности и интереса уже имеющихся клиентов

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