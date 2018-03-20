Вы желаете оптимизировать свой сайт? Сделать его современным и креативным? Повысить статистику посещений и привлечь множество новых клиентов? Тогда Вы попали на страницу нужного человека!Приветствую Вас, уважаемый заказчик! Я занимаюсь продвижением и оптимизацией сайтов любой сложности. Моя профессия является также и моим хобби, поэтому к каждому проекту я отношусь как творчеству: ответственно и изобретательно. Основной профиль деятельности: SEO (поисковая оптимизация и продвижение сайтов) и PPC (контекстная реклама).Преимущества работы со мной:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Эффективные и уникальные стратегии продвижения.
- Трехлетний опыт продвижения сайтов.
- Высокое качество работы по оптимальным ценам.
- Кропотливое соблюдение всех нюансов и оговоренных сроков.
- Я работаю до того момента, пока Вы не останетесь довольны результатом.
Контент-маркетинг:
- Составление контент-плана по темам от клиента + по популярным темам
- Составление графика, публикация и оформление постов
- Внесение правок на сайт
- Сбор семантики
- Составление мета тегов
- Выделение рабочих КС
- Внедрение тегов на сайт
- Расчет частотности КС на страницах конкурентов в ТОП-10
- Внутренняя перелинковка на сайте
- Составление плана по внешним ссылкам
- Написание анкоров ссылок
- Покупка ссылок по плану
- Регулярные отчеты для клиента
- Написание объявлений
- Сбор семантики
- Создание компании с Editor
- Оптимизация кампаний
- Очетность
- Анализ сайтов конкурентов ТОП-10
- Составление рекомендаций
- Отдельные рекомендации для landing page
- Мониторинг выполнения рекомендаций
- Составление контент-плана по Вашим темам + по популярным темам
- Создание лид-магнитов
- Составление графика постов
- Создание и оформление писем
- Настройка рассылки
- Отчетность
- Прогон сайта по чеклисту
- Составление рекомендаций
- Мониторинг выполнения рекомендаций
- Выдачу вашего сайта в ТОП-10
- SEO-оптимизацию
- Рост всех позиций
- Увеличение посещаемости Ваших ресурсов
- Увеличение количества заявок на Ваши товары и услуги
- Множество новых клиентов
- Повышение активности и интереса уже имеющихся клиентов
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