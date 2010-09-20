Качественно выполняю любую работу за которую берусь.
Имею высшее экономическое образование.
Большой опыт работы по написанию студенческих работ - рефератов,контрольных, курсовых.
Пишу рефераты по разнообразным дисциплинам.Солидный опыт работы в данной сфере.
Занимаюсь корректировкой и редактированием текстов.
За качество своей работы ручаюсь.
E-mail [email protected]
ICQ: 626473158
Телефон: +380961837141
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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