lingsat

Сергей Петренко lingsat

 
34 годаУкраина/Сумы
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Качественно выполняю любую работу за которую берусь.

Имею высшее экономическое образование.

Большой опыт работы по написанию студенческих работ - рефератов,контрольных, курсовых.

Пишу рефераты по разнообразным дисциплинам.Солидный опыт работы в данной сфере.

Занимаюсь корректировкой и редактированием текстов.

За качество своей работы ручаюсь.

E-mail [email protected]

ICQ: 626473158

Телефон: +380961837141

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#1417
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2935
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3283
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#5487