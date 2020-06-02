lingualab_eu

Делаем письменные переводы

Я - Експерт с высшим филологическим образованием, Предприниматель, Создала 3 успешных международных онлайн проекта в сфере иностранных языков, в числе которых лаборатория письменных переводов Lingua Lab. Владею английским, испанским, итальянским, русским и украинским языками. Проживаю в Испании.Я помогаю трансформировать ДНК текстов с АБВГД в ABCDE и обратно. В моей команде работают профессиональные переводчики и редакторы. Есть дополнительная возможность экспертной проверки текста носителями языка.