lingvistkillyou

☑ Проектирование в AutoCad

﻿⌚ Чем я занимаюсь?

☑ Проектирование в AutoCad проектов электроснабжения до 2 группы сложности

☑ Составление и проверка протоколов электрофизических измерений

☑ Составление актов балансовой принадлежности

☑ Составление планов и схем

☑ Проектирование принципиальных схем электроснабжения

Прайс-лист

Любая работа и проект сугубо индивидуален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Для того что бы немного соорентировать приведу примеры. Итак вот некоторые из них:

Проект электроснабжения частного дома — $100

Электрическая схема — $20

Проверка протоколов ЭФИ — $20

Консультация-20$

Это — стоимость типовых проектов и работ. Конечная стоимость после озвучивания объемов.

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту Альфа банка.Если у вас нет возможности произвести оплату через банковскую карту, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите!

Мои контакты

График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 22:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности.

В связи с загруженностью в сезон, основное общение в письменном ввиде через электронную почту.