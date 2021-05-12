lingvistkillyou

Александр lingvistkillyou

 
26 летБеларусь/Гродно
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#9745; Проектирование в AutoCad

﻿⌚ Чем я занимаюсь?

☑ Проектирование в AutoCad проектов электроснабжения до 2 группы сложности

☑ Составление и проверка протоколов электрофизических измерений

☑ Составление актов балансовой принадлежности

☑ Составление планов и схем

☑ Проектирование принципиальных схем электроснабжения

Прайс-лист

Любая работа и проект сугубо индивидуален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Для того что бы немного соорентировать приведу примеры. Итак вот некоторые из них:

  • Проект электроснабжения частного дома — $100
  • Электрическая схема — $20
  • Проверка протоколов ЭФИ — $20
  • Консультация-20$
Это — стоимость типовых проектов и работ. Конечная стоимость после озвучивания объемов.

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту Альфа банка.Если у вас нет возможности произвести оплату через банковскую карту, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите!

Мои контакты

График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 22:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности.

В связи с загруженностью в сезон, основное общение в письменном ввиде через электронную почту.

AutoCAD