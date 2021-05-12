lingvistkillyou

Александр lingvistkillyoulingvistkillyou
26 летБеларусь/Гродно
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
☑ Проектирование в AutoCad
⌚ Чем я занимаюсь?
☑ Проектирование в AutoCad проектов электроснабжения до 2 группы сложности
☑ Составление и проверка протоколов электрофизических измерений
☑ Составление актов балансовой принадлежности
☑ Составление планов и схем
☑ Проектирование принципиальных схем электроснабжения
Прайс-лист
Любая работа и проект сугубо индивидуален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Для того что бы немного соорентировать приведу примеры. Итак вот некоторые из них:
- Проект электроснабжения частного дома — $100
- Электрическая схема — $20
- Проверка протоколов ЭФИ — $20
- Консультация-20$
Способы оплаты
Я принимаю оплату на карту Альфа банка.Если у вас нет возможности произвести оплату через банковскую карту, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите!
Мои контакты
График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 22:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности.
- E-mail — [email protected]
- Telegram — @jozefbel
В связи с загруженностью в сезон, основное общение в письменном ввиде через электронную почту.
Действие аккаунта приостановлено!