lingvoexpert77

Михаил Бычок lingvoexpert77lingvoexpert77
46 летБеларусь/Могилёв
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Говорить по-английски-легко!
Бычок Михаил Сергеевич. Дата рождения: 20/08/1977.
Учился:
1994-1999 Минский Государственный Лингвистический Университет. Переводческий Факультет. (английский и немецкий языки)…
1999-2000 Минский Государственный Лингвистический Университет. Магистратура.
2000-2001 Минский Государственный Лингвистический Университет. Преподаватель технического перевода.
2001-2004 Работа в Республике Ирландия. Компания ESSO PETROLEUM.
2004- по настоящее время экспортно-импортная компания. Специалист ВЭД.
Постоянно занимаюсь переводами с/на английский/немецкий языки. В своей работе приходилось переводить тексты из разных сфер жизни: машиностроение, химическая промышленность, строительство, медицина, юриспруденция, художественые переводы.
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