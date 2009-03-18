lingvoexpert77

Говорить по-английски-легко!

Бычок Михаил Сергеевич. Дата рождения: 20/08/1977.

Учился:

1994-1999 Минский Государственный Лингвистический Университет. Переводческий Факультет. (английский и немецкий языки)…

1999-2000 Минский Государственный Лингвистический Университет. Магистратура.

2000-2001 Минский Государственный Лингвистический Университет. Преподаватель технического перевода.

2001-2004 Работа в Республике Ирландия. Компания ESSO PETROLEUM.

2004- по настоящее время экспортно-импортная компания. Специалист ВЭД.

Постоянно занимаюсь переводами с/на английский/немецкий языки. В своей работе приходилось переводить тексты из разных сфер жизни: машиностроение, химическая промышленность, строительство, медицина, юриспруденция, художественые переводы.