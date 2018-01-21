В ОБЩЕМ ОБО МНЕ
Занимаюсь ретушью и обработкой фото больше 3-х лет. Основная специализация - обработка предметных фото (ретушь, чистка, обтравка, цветокоррекция, замена фона, замена цвета элементов). Люблю свою работу.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Полный пакет Adobe (Photoshop, Illustrator, Color-CC, InDesign, Lightroom, Reader, Bridge)
CorelDRAW
FileZilla
Photoshop, Lightroom, AI, Corel
MS Office (Word, Excel, Outlook)
Грамотная устная и письменная речь (русский, украинский, английский)
ХОББИ
Фотография
Художественная фотосъемка
Портфолио
- Обработка предметной фотографии137 просмотров
- Обработка buity photo / portrait152 просмотра
- Обработка фото149 просмотров
- Обработка фото для интернет магазина. Одежда157 просмотров
- Обработка фото для интернет магазина. Одежда146 просмотров
- Обработка предметных фото. Кроссовки133 просмотра
- Обработка предметных фото. Сумки226 просмотров
- Обработка предметных фото. Диван123 просмотра
- Обработка ювелирных изделий163 просмотра
- Обработка ювелирных изделий109 просмотров