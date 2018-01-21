В ОБЩЕМ ОБО МНЕ

Занимаюсь ретушью и обработкой фото больше 3-х лет. Основная специализация - обработка предметных фото (ретушь, чистка, обтравка, цветокоррекция, замена фона, замена цвета элементов). Люблю свою работу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Полный пакет Adobe (Photoshop, Illustrator, Color-CC, InDesign, Lightroom, Reader, Bridge)

CorelDRAW

FileZilla

Photoshop, Lightroom, AI, Corel

MS Office (Word, Excel, Outlook)

Грамотная устная и письменная речь (русский, украинский, английский)

ХОББИ

Фотография

Художественная фотосъемка