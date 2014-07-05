Лина Черчесова linkacherrylinkacherry
37 летРоссия/Владикавказ
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Филолог со знанием англ.яз.
Черчесова Лина Олеговна
24.02.1986 г.р
Образование
2003-2008 Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л.Хетагурова
Факультет русской филологии
Специальность «Русский язык, литература, английский язык»
2007 Курсы Стэнфордского университета по теме «Человеческие свободы, безопасность, терроризм»
(на английском языке)
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