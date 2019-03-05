Нужно создать корзину для интернет-магазина на базе WordPress. Полно задание указано ниже. По всем вопросам, обращайтесь, буду рад сотрудничеству. В Комментария указывайте, пожалуйста, срок выполнения работы и конечная стоимость. Блок - 1В этом блоке должна быть ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно отредактировать карточку товара на сайте интернет магазина согласно представленному примеру. Интернет магазин простоен на платформе WordPress, в качестве темы использована ( [url=https://themeforest.net/item/mediacenter-electronics-store-woocommerce-theme/9177409?s_rank=20]https://themeforest.net/item/mediacenter-electronics-store-woocommerce-theme/9177409?s_rank=20[/url] ). Карточка должна быть согласно примеру, которые прикриплены к заданию. Карточка должна быть в 3х видах: ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт5 лет назад