Нужно создать корзину для интернет-магазина на базе WordPress. Полно задание указано ниже. По всем вопросам, обращайтесь, буду рад сотрудничеству. В Комментария указывайте, пожалуйста, срок выполнения работы и конечная стоимость. Блок - 1В этом блоке должна быть ...