linkin1989

Нужно сверстать лендинг по дизайнерскому макету. Дедлайн - среда 18:00 МСК. Подробности буду обсуждать только с кандидатами. Присылайте примеры работ и предложения по цене.
HTML-верстка20 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно сверстать лендинг по дизайнерскому макету. Дедлайн - среда 18:00 МСК. Подробности буду обсуждать только с кандидатами. Присылайте примеры работ и предложения по цене.
Нужен дизайн лендинга для свадебного фотографа. Дедлайн - среда 18:00 МСК Стоимость - 2500 р. Подробности буду обсуждать только с кандидатами. Присылайте примеры работ.