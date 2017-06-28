linkin1989

Елена Новикова linkin1989

 
34 годаРоссия/Йошкар-Ола
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Агентсво лидогенерации

  • Верстка лендинга

    Нужно сверстать лендинг по дизайнерскому макету. Дедлайн - среда 18:00 МСК. Подробности буду обсуждать только с кандидатами. Присылайте примеры работ и предложения по цене.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Нужен дизайн лендинга для свадебного фотографа. Дедлайн - среда 18:00 МСК Стоимость - 2500 р. Подробности буду обсуждать только с кандидатами. Присылайте примеры работ.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад