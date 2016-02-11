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Полина linklink

 
28 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

На сайте я не давно, но в жизни я занимаюсь дизайном с детства. Я училась в художественном лицее, закончила МГУДТ, сейчас  продолжаю обучение в магистратуре. Готова выполнить все в срок и не дорого. Жду предложений) 

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