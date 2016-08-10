Дизай и контент.

Занимаемся изготовлением постов (контента) для социальных сетей, а так же любые дизайнерские проекты (банеры, визитки, буклеты, флаера и многое другое.

Вот некоторые из наши работ

:https://www.instagram.com/surprizlove/

https://www.instagram.com/moloko_cafe/ - частичная подготовка контента

https://www.instagram.com/anna.kross.moskva/

Наш профиль в Instagram https://www.instagram.com/kontent_dlja_akkauntov/

Контент для социальных сетей готовим с помощью

Pinterest

Tumblr

Зарубежных аккаунтовInstagram

Фотостоков

Переводим зарубежный контент на русский язык

Готовим собственный авторский контент.

А так же подбираем индивидуальный стиль постов или можем работать в существующем стиле аккаунта.

Возможна работа с виде контентом.

Выполняем работы с помощью Photoshop, CorelDRAW и Final Cut Pro X (в случае видео контента )

Оплата договорная.