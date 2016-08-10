Занимаемся изготовлением постов (контента) для социальных сетей, а так же любые дизайнерские проекты (банеры, визитки, буклеты, флаера и многое другое.
Вот некоторые из наши работ
:https://www.instagram.com/surprizlove/
https://www.instagram.com/moloko_cafe/ - частичная подготовка контента
https://www.instagram.com/anna.kross.moskva/
Наш профиль в Instagram https://www.instagram.com/kontent_dlja_akkauntov/
Контент для социальных сетей готовим с помощью
Tumblr
Зарубежных аккаунтовInstagram
Фотостоков
Переводим зарубежный контент на русский язык
Готовим собственный авторский контент.
А так же подбираем индивидуальный стиль постов или можем работать в существующем стиле аккаунта.
Возможна работа с виде контентом.
Выполняем работы с помощью Photoshop, CorelDRAW и Final Cut Pro X (в случае видео контента )
Оплата договорная.
Портфолио
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