Начинающий линуксоид(2 года с пингвинами)

Байимбєков Мірлан Алтимишевіч, народився 19 липня 1984 року у місті Кривий Ріг. Маю повних 28 років, до кримінальної відповідальності не притягувався.

E-mail: [email protected]

Skype: linuxoid_mirlan

ICQ: 354024175

[email protected]

tel:0983730946

вул.Десантна 3/104, абонентська скринька 6703, м.Кривий Ріг, поштовий індекс: 50106.

Доброго періоду доби! Я бажаю мати роботу системного адміністратора у Вашій компанії, заради неї згоден на переїзд до м.Києва і жити окремо від дружини та доньки у орендованому житлі.

Знайомство з інформаційними технологіями почалося ще у 9му класі,коли я, не маючи комп’ютера, самостійно вивчив BASIC,а потім у 10му класі став практикантом з інформатики і часто заміняв викладача.

2012 року отримав диплом бакалавра обліку та аудиту та викладача економіки, але вже на другому курсі зрозумів, що зробив помилку, вступивши до КЕІ КНЕУ ім. В. Гетьмана (тепер КНУ)на обліково-економічний факультет. Тому вже курсовою роботою була тема, яка була найближче з можливих до інформаційних технологій — Економічна оцінка та обгрунтування автоматизіції бухгалтерського обліку на прикладі SAP ERP. Вчився на бюджеті за рівнем перевірки знань зовнішнім незалежним оцінюванням. Параллельно з навчанням підробляв енікеєром по виклику(встановлення,налаштування Windows, Linux, з’єднання декількох комп’ютерів у 1 інтернет-мережу, встановлення та налаштування віддаленого доступу ззовні до комп’ютера, що є учасником локальної підмережі по ssh-протоколу через 10000 порт). Друзі трохи знайомили з FreeBSD. Налаштовував роутери D-Link(вдома стоїть невеличка WI-FI-мережа),TP-Link, ZyXEL, AirTies RT-103.З СISCO нажаль не стикався.

30 серпня 2010 року я встановив на свій лептоп Убунту 8.04.Прожив з нею до версії 11.04, стикався з різними технічними завданнями по налаштуванню та підняття VPN, ручному переналаштуванню Network Manager,звуку,драйверів на відео карту,ручне підняття іксів тощо. Потім поставив собі OpenSUSE 11.4. Потім був Linux Mint Росінка 9, з яким живу і досі. Знайомився з Arch Linux. Займаюся самоосвітою з адміністрування UNIX-подібних операційних систем. Настільною книжкою є підрічник UNIX and XENIX step-by-step Guide, Douglas W. Topham&Hai Van Truong. Маю навики роботи з Virtualbox.Linux знаю далеко не досконально та жадібний до знань. З Gentoo я не стикався, але знаю,що він збирається як «лего-конструктор» під власні потреби. З адмініструванням серверів працювати нажаль не мав нагоди, та залюбки б навчився на практиці, швидко схоплюю інформацію, запам’ятовую. Завжди маю у кого спитати алгоритм вирішення того чи іншого завдання, якщо мої ідеї вичерпані.

Вільно володію державною мовою. Серед іноземних вільно володію російською мовою, англійська на рівні розмови, економічних та технічних термінів.Коли читаю текст, то без словника розумію близько 70% тексту. Непогано розумію польську, киргизську мови, трохи ними вмію говорити. В інституті рік вивчав німецьку, та повернувся до «рідної» англійської.

Спати звик 3-4 години на добу. Більшість часу проводжу біля лептопу, іграми не цікавлюся взагалі. Єдина гра, яка мені подобається і яку я пройшов без гугла сам — то http://simadmin.ru/ (то юніксовий симулятор адміністратора)

У вільний час вивчаю UNIX-like OS, зокрема Linux..