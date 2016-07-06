ꔷ Уровень - Junior
ꔷ Разработка PHP приложений (с соблюдением PSR-* стандартов)
ꔷ Знания парадигмы ООП
ꔷ Понимание шаблона проектирования MVC
ꔷ Опыт работы с БД MySQL и SQLite (понимание принципа работы самой реляционки: базовый синтаксис, объединение таблиц и т.д. )
ꔷ Опыт работы с Git, Composer
ꔷ Верстка "легкого" дизайна на HTML/CSS
ꔷ Опыт работы с JavaScript и его библиотекой JQuery (в частности AJAX + эффекты и манипулирование элементами стр.)
ꔷ Умение разбираться в чужом коде...
Дополнительно:
ꔷ Администрирование серверов на базе GNU/Linux(Ubuntu, CentOS, Gentoo)... есть опыт работы в терминале, установки и настройки серверного ПО (Apache, MySQL, Nginx + php-fpm), a также, написание простых Bash скриптов
ꔷ И, конечно же, умение пользоваться сервисами Google! :)