ꔷ Уровень - Junior

ꔷ Разработка PHP приложений (с соблюдением PSR-* стандартов)

ꔷ Знания парадигмы ООП

ꔷ Понимание шаблона проектирования MVC

ꔷ Опыт работы с БД MySQL и SQLite (понимание принципа работы самой реляционки: базовый синтаксис, объединение таблиц и т.д. )

ꔷ Опыт работы с Git, Composer

ꔷ Верстка "легкого" дизайна на HTML/CSS

ꔷ Опыт работы с JavaScript и его библиотекой JQuery (в частности AJAX + эффекты и манипулирование элементами стр.)

ꔷ Умение разбираться в чужом коде...

Дополнительно:

ꔷ Администрирование серверов на базе GNU/Linux(Ubuntu, CentOS, Gentoo)... есть опыт работы в терминале, установки и настройки серверного ПО (Apache, MySQL, Nginx + php-fpm), a также, написание простых Bash скриптов

ꔷ И, конечно же, умение пользоваться сервисами Google! :)