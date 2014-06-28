linzov

Артур linzov

 
41 годУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Делаю качественно, творчески и честно

Имею опыт успешной оптимизации сайта и свой личный проект. Здесь я подрабатываю и отношусь к любой работе ответственно.

Понимаю важность семантического анализа для эффективного продвижения сайта. Способен грамотно подобрать ключевые фразы для любого сайта.

Отзывы заказчиков
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$42
10 баллов
9 лет назад
Посты на форумы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
v37
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
35 отзывов
$8
10 баллов
10 лет назад
Составить семантическое ядро
сделал грамотное семантическое ядро своевременно по умеренной цене, советую..
Нормальный заказчик: задачи ясные, оплата вовремя
Ответный отзыв
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Посты на форумах
Отличная работа, умеренные цены - рекомендую как достойного исполнителя.
Заказчик дает четкое задание, вовремя выполняет финансовые обязательства
Ответный отзыв