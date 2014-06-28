Делаю качественно, творчески и честно
Имею опыт успешной оптимизации сайта и свой личный проект. Здесь я подрабатываю и отношусь к любой работе ответственно.
Понимаю важность семантического анализа для эффективного продвижения сайта. Способен грамотно подобрать ключевые фразы для любого сайта.
Отзывы заказчиков
$42
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$8
10 баллов
10 лет назад
сделал грамотное семантическое ядро своевременно по умеренной цене, советую..
Ответный отзыв
Нормальный заказчик: задачи ясные, оплата вовремя
$7
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа, умеренные цены - рекомендую как достойного исполнителя.
Ответный отзыв
Заказчик дает четкое задание, вовремя выполняет финансовые обязательства