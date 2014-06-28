Делаю качественно, творчески и честно

Имею опыт успешной оптимизации сайта и свой личный проект. Здесь я подрабатываю и отношусь к любой работе ответственно.

Понимаю важность семантического анализа для эффективного продвижения сайта. Способен грамотно подобрать ключевые фразы для любого сайта.