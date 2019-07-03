Антон любящий видео-развлечения

ОПЫТ РАБОТЫ

Кинофестиваль короткометражного кино Бардак, Харьков - основатель май 2017 - НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

организация работы фестиваля по полной программе:

сбор фильмов

организация отборочной комиссии

договоренности о аренде помещений для просмотре

управление гостевой службой

работа с подрядчиками: дизайн, печать, изготовление призов

Cineast, Харьков – Главный редактор

январь 2012 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Составление редакторской политики, стратегии

Планирование и координация работы редакции, постановка задач, контроль за их исполнением

Разработка плана работы над контентом

Мониторинг СМИ

Подборка изображений, добавление надписей (bild редактор)

HTML верстка статей

Киноклуб Cineast, Харьков – Руководитель киноклуба

октябрь 2008 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Выбор фильмов. Создание событий и ведение их в социальных сетей. Моделирование дискуссий, обсуждений после фильма

ЧАО МЕТА, Харьков– Руководитель видео, аудио, фото разделов

май 2008 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Мониторинг трендов и внедрения их в проект.

Руководство группой контент-редакторов, программистов

Подготовка ТЗ для страниц сайта, для HTML5-плеера

Изучение и внедрение современных рекламных форматов (понимание видов и форматов видеорекламы)