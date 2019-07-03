ОПЫТ РАБОТЫ
Кинофестиваль короткометражного кино Бардак, Харьков - основатель май 2017 - НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация работы фестиваля по полной программе:
- сбор фильмов
- организация отборочной комиссии
- договоренности о аренде помещений для просмотре
- управление гостевой службой
- работа с подрядчиками: дизайн, печать, изготовление призов
январь 2012 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Составление редакторской политики, стратегии
Планирование и координация работы редакции, постановка задач, контроль за их исполнением
Разработка плана работы над контентом
Мониторинг СМИ
Подборка изображений, добавление надписей (bild редактор)
HTML верстка статей
Киноклуб Cineast, Харьков – Руководитель киноклуба
октябрь 2008 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Выбор фильмов. Создание событий и ведение их в социальных сетей. Моделирование дискуссий, обсуждений после фильма
ЧАО МЕТА, Харьков– Руководитель видео, аудио, фото разделов
май 2008 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Мониторинг трендов и внедрения их в проект.
Руководство группой контент-редакторов, программистов
Подготовка ТЗ для страниц сайта, для HTML5-плеера
Изучение и внедрение современных рекламных форматов (понимание видов и форматов видеорекламы)