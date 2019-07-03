liofan

Антон Фролов liofan

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Антон любящий видео-развлечения

ОПЫТ РАБОТЫ

Кинофестиваль короткометражного кино Бардак, Харьков - основатель май 2017 - НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

организация работы фестиваля по полной программе: 

  • сбор фильмов
  • организация отборочной комиссии
  • договоренности о аренде помещений для просмотре
  • управление гостевой службой
  • работа с подрядчиками: дизайн, печать, изготовление призов
Cineast, Харьков – Главный редактор

январь 2012 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Составление редакторской политики, стратегии

Планирование и координация работы редакции, постановка задач, контроль за их исполнением

Разработка плана работы над контентом

Мониторинг СМИ

Подборка изображений, добавление надписей (bild редактор)

HTML верстка статей

Киноклуб Cineast, Харьков – Руководитель киноклуба 

октябрь 2008 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Выбор фильмов. Создание событий и ведение их в социальных сетей. Моделирование дискуссий, обсуждений после фильма

ЧАО МЕТА, Харьков– Руководитель видео, аудио, фото разделов

май 2008 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Мониторинг трендов и внедрения их в проект.

Руководство группой контент-редакторов, программистов

Подготовка ТЗ для страниц сайта, для HTML5-плеера

Изучение и внедрение современных рекламных форматов (понимание видов и форматов видеорекламы)