lionstail92

Добрый вечер есть 30+ вакансий нужно разработать уникальный дизайн + оформить все имеющиеся вакансии компании Оплата за уникальный дизайн+ каждая вакансия пример в приложении PDF + редактируемый файл
Верстка полиграфии23 заявки
Закрыт
5 лет назад
Добрый вечер есть 30+ вакансий нужно разработать уникальный дизайн + оформить все имеющиеся вакансии компании Оплата за уникальный дизайн+ каждая вакансия пример в приложении PDF + редактируемый файл
добрый вечер! Нужно отрисовать логотип в векторе + 1000х1000 px png