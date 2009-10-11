Есть 7 сайтов с вакансиями: rabota.ngs.ru nsk.erabota.ru vshtate.ru novosibirsk.hh.ru rabota-v-novosibirske.ru nsk.job.ru nsk.superjob.ru Нужно с каждого выгрузить базу данных работодателей. Сложить в одну базу, удалить дубли (оставить один вариант с максимальным количеством данных) и выдать мне в формате CSV. На все про все дается ...