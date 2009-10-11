lionz

Николай Львов lionz

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Парсинг данных с ряда сайтов

    Есть 7 сайтов с вакансиями: rabota.ngs.ru nsk.erabota.ru vshtate.ru novosibirsk.hh.ru rabota-v-novosibirske.ru nsk.job.ru nsk.superjob.ru Нужно с каждого выгрузить базу данных работодателей. Сложить в одну базу, удалить дубли (оставить один вариант с максимальным количеством данных) и выдать мне в формате CSV. На все про все дается ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выгрузить данные из файлов форматом .msg

    Нужна программа, которая будет выгружать данные в формате Имя / E-mail и сохранять в формат CSV. Образец файл из которого выгружать во вложении Оплата только Яндекс.Деньги. Кто способен и готов, отмечайтесь.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем опытного PHP-программиста (Yii-фреймворк)

    $2500

    Требуется создание тематического веб-портала. Технологии: PHP+MySQL+Ajax. Использование MVC. Постоянная занятость. Работой обеспечим гарантированно! Минимум 8 часов в день. Оплата сверхурочных. Как минимум в течение года-двух будет сотрудничать. Для разработки использовать фреймворк Yii. ТЗ нет и не будет, работаем по следующей схеме: 1. ...

    PHPMySQLAjaxYii
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта вакансий

    $1000

    Требуется разработать дизайн портала вакансий. Дизайн портального типа (см. вложение). Поменьше графических элементов в дизайне. Все на таблицах и стилях! 960 пикс. ТЗ на дизайн и описание структуры главной страницы сайта в приложенных файлах!

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать интерактивный промо-сайт газеты

    Требуется создать интерактивный, яркий, красивый промо сайт для федерального издания, нацеленный на потенциальных рекламодателей: Разделы общедоступной версии: 1. Медиа-кит (несколько красивых хтмл страниц с презентацией издания) 2. Территория (интерактивная карта СНГ) 3. Реклама (интерактивный прайс с формированием ворд-файла для ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсинг данных

    $30

    Требуется спарсить названия и контакты фармацевтических производителей с нескольких сайтов и предоставить данные в CSV файле. Пишите в ICQ 270-118-192

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсинг данных (марки авто)

    Требуется произвести парсинг данных (марки авто) с нескольких сайтов и предоставить готовую базу в CSV. Оплата по факту сдачи и проверки (ВМР). Отмечайтесь, кто способен быстро и качественно такое выполнить!

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется придумать логотип праздничного сайта

    $15

    Требуется придумать логотип праздничного сайта ggif.ru. Требуется 3 абсолютно разных вариантов на выбор. Две буквы G большие. Логотип должен быть не аляпистым, но праздничным и стильным!! Идея показать что мы занимаемся придумыванием идей подарков ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Стильный дизайн первой страницы портала

    $100

    Стильный дизайн первой страницы промышленного портала Уважаемые дизайнеры, предлагайте свои макеты и ваши идеи (предложения на тему конкурса), а не предложения о сотрудничестве с предложением в портфолио!! Есть портал, посвященный рекламе продавцов промышленной продукции и оборудования. Но ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется придумать ключевые слова и фразы

    Для продвижения требуется придумать ключевые слова и фразы для порталов www.jobit.ru, www.globareal.ru, www.24snab.ru. на каждый сайт не менее 2000-3000 вариаций. Низкочастотные и среднечастотные. От вас требуется опыт подбора ключевых фраз и образцы ваших работ, но ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен скрипт отправки писем

    Со следующими функциями: - Загрузка адресов (через форму, из файла txt, из файла CSV и XLS) - Создание текста письма (как в ворде, без возможности вложения) - Отправка писем Прошу откликнуться кто сможет такое сделать?

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно придумать название

    $50

    Требуется придумать оригинальное название для новой интернет-медиа компании. Кто может это сделать пишите. Мы создаем и запускаем собственные тематические интернет сайты и печатные издания, основные тематики: работа, карьера, промышленность, торговля, недвижимость, интернет-сервисы. В названии цифры и тире ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно поднять ТИЦ и PR у нового сайта

    Нужно поднять ТИЦ и PR у сайта. Абсолютно новый сайт с рекламными блоками (домен зареген недавно). Требуется в максимально короткие сроки догнать тиц до 200 и пр до 5 (интересуют любые способы желательно ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется сделать каталог баннеров

    Требуется сделать каталог баннеров типа этого bannerbum.ru Проект простой и бюджет не большой, поэтому проект отдадим новичкам. Краткое ТЗ: Пишем на PHP5, MySQL, Ajax (большинство функций для удобства написать на нем). Публичная версия сайта: 1. Каталог баннеров Рубрикатор баннеров. Все баннеры размещаются ...

    MySQLAjaxФорма обратной связи
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать движок сайта по аренде

    $250

    Сделать движок сайта по аренде аналогичный esend.su (только без разделов: Квартиры посуточно, Вакансии и Разработка сайтов). У нас будет два сайта: по аренде квартир и по аренде коммерческой недвижимости. Срок 15 дней с учетом выходных! ...

    Ajax
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
lubyagin
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Парсинг данных
Четкое техническое задание, ясные ответы на все вопросы. Быстрая оплата, без задержек. Положительные впечатления от работы с ним.
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$75
10 баллов
15 лет назад
Парсер сайта msouz.ru
Как всегда - все точно и честно!
Хороший исполнитель и просто отличный человек :)
Ответный отзыв
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$180
10 баллов
15 лет назад
Парсер баз данных сайтов вакансий
Отличный заказчик! Приятный в общении человек. От постановки задачи, до оплаты - все четко и без задержек!
Заказывал граббер данных с двух сайтов. Все сделал грамотно. Хороший исполнитель.Рекомендую
Ответный отзыв