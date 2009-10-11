Есть 7 сайтов с вакансиями: rabota.ngs.ru nsk.erabota.ru vshtate.ru novosibirsk.hh.ru rabota-v-novosibirske.ru nsk.job.ru nsk.superjob.ru Нужно с каждого выгрузить базу данных работодателей. Сложить в одну базу, удалить дубли (оставить один вариант с максимальным количеством данных) и выдать мне в формате CSV. На все про все дается ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна программа, которая будет выгружать данные в формате Имя / E-mail и сохранять в формат CSV. Образец файл из которого выгружать во вложении Оплата только Яндекс.Деньги. Кто способен и готов, отмечайтесь.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется создание тематического веб-портала. Технологии: PHP+MySQL+Ajax. Использование MVC. Постоянная занятость. Работой обеспечим гарантированно! Минимум 8 часов в день. Оплата сверхурочных. Как минимум в течение года-двух будет сотрудничать. Для разработки использовать фреймворк Yii. ТЗ нет и не будет, работаем по следующей схеме: 1. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется разработать дизайн портала вакансий. Дизайн портального типа (см. вложение). Поменьше графических элементов в дизайне. Все на таблицах и стилях! 960 пикс. ТЗ на дизайн и описание структуры главной страницы сайта в приложенных файлах!Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать интерактивный, яркий, красивый промо сайт для федерального издания, нацеленный на потенциальных рекламодателей: Разделы общедоступной версии: 1. Медиа-кит (несколько красивых хтмл страниц с презентацией издания) 2. Территория (интерактивная карта СНГ) 3. Реклама (интерактивный прайс с формированием ворд-файла для ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется спарсить названия и контакты фармацевтических производителей с нескольких сайтов и предоставить данные в CSV файле. Пишите в ICQ 270-118-192Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать техническое задание для разработки сайта вакансий по типу rabota.ru. Отмечайтесь, кто имеет такой опыт.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется произвести парсинг данных (марки авто) с нескольких сайтов и предоставить готовую базу в CSV. Оплата по факту сдачи и проверки (ВМР). Отмечайтесь, кто способен быстро и качественно такое выполнить!Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Требуется придумать логотип праздничного сайта ggif.ru. Требуется 3 абсолютно разных вариантов на выбор. Две буквы G большие. Логотип должен быть не аляпистым, но праздничным и стильным!! Идея показать что мы занимаемся придумыванием идей подарков ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Требуется придумать логотип праздничного сайта ggif.ru (по примеру как в приложенном файле). Требуется 3 абсолютно разных вариантов на выбор. Две буквы G большиеЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Стильный дизайн первой страницы промышленного портала Уважаемые дизайнеры, предлагайте свои макеты и ваши идеи (предложения на тему конкурса), а не предложения о сотрудничестве с предложением в портфолио!! Есть портал, посвященный рекламе продавцов промышленной продукции и оборудования. Но ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется создать скрипт на PHP для размещения комментариев в блогах Diary.ru, blogs.mail.ru, blogspot.com, blog.ru. Срочно. Подробности в личку. Или в аську 270118192Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется создать скрипт на PHP для размещения комментариев в блогах Блоги@Mail.Ru, Я.ру, LiveInternet. Срочно. Подробности в личку.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Для продвижения требуется придумать ключевые слова и фразы для порталов www.jobit.ru, www.globareal.ru, www.24snab.ru. на каждый сайт не менее 2000-3000 вариаций. Низкочастотные и среднечастотные. От вас требуется опыт подбора ключевых фраз и образцы ваших работ, но ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Со следующими функциями: - Загрузка адресов (через форму, из файла txt, из файла CSV и XLS) - Создание текста письма (как в ворде, без возможности вложения) - Отправка писем Прошу откликнуться кто сможет такое сделать?Веб-программирование21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется придумать оригинальное название для новой интернет-медиа компании. Кто может это сделать пишите. Мы создаем и запускаем собственные тематические интернет сайты и печатные издания, основные тематики: работа, карьера, промышленность, торговля, недвижимость, интернет-сервисы. В названии цифры и тире ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно поднять ТИЦ и PR у сайта. Абсолютно новый сайт с рекламными блоками (домен зареген недавно). Требуется в максимально короткие сроки догнать тиц до 200 и пр до 5 (интересуют любые способы желательно ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать каталог баннеров типа этого bannerbum.ru Проект простой и бюджет не большой, поэтому проект отдадим новичкам. Краткое ТЗ: Пишем на PHP5, MySQL, Ajax (большинство функций для удобства написать на нем). Публичная версия сайта: 1. Каталог баннеров Рубрикатор баннеров. Все баннеры размещаются ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Сделать движок сайта по аренде аналогичный esend.su (только без разделов: Квартиры посуточно, Вакансии и Разработка сайтов). У нас будет два сайта: по аренде квартир и по аренде коммерческой недвижимости. Срок 15 дней с учетом выходных! ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищу специалистов по парсингу\граббингу. Работы много. Нужно работать очень быстро (1-3 дня). Краткий рассказ о себе в личку.Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад